Pizzicata con la biancheria in terrazzo: Mara Venier, il marito Nicola Carraro le fa una foto e la posta su IG

Mara Venier continua a condurre Domenica In nonostante l’emergenza sanitaria

Nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Mara Venier ha espressamente chiesto ai vertici di Viale Mazzini di continuare ad andare in onda con Domenica In. Quindi, dopo la sospensione per una settimana il contenitore festivo della prima rete è tornato alla sua normale programmazione.

Ovviamente la professionista veneta e gli autori hanno rivoluzionato tutto, ovvero facendo a meno del pubblico in studio e gli ospiti sono rigorosamente collegati con delle chiamate via Skype. Quindi zia Mara trascorre tutta la settimana a casa tranne la domenica per andare a lavorare.

La conduttrice veneta in versione casalinga

Dal lunedì al sabato Mara Venier trascorre il suo tempo nella sua abitazione romana insieme al marito Nicola Carraro. Un appartamento che i fan e i follower di IG conoscono benissimo visto le foto che spesso pubblica su IG. La professionista veneta si dedica alla cucina preparando dei piatti deliziosi per la sua dolce metà, in particolare il gateau di patate.

Inoltre, sfruttando il tempo buono di questi giorni, la conduttrice di Domenica In ha approfittato a fare le pulizie e il bucato. E proprio proprio in quel momento il consorte l’ha sorpresa realizzato uno scatto che prontamente postato sul social network. (Continua dopo il post)

Mara Venier stende la biancheria e il marito la fotografa di nascosto

Mara Venier è stata ripresa a sua insaputa dal consorte Nicola Carraro in versione casalinga. In poche parole la padrone di casa di Domenica In stava stendendo la biancheria nel suo terrazzo in cui si può ammirare una vista meravigliosa sulla Capitale. A quanto pare la veneta non si sia accorta della presenza della sua dolce metà. Infatti quest’ultimo con passo felpato si è nascosto realizzando uno scatto a tradimento.

La foto è stata caricata sull’account IG della Venier e quest’ultima non si è arrabbiata, anzi ha mostrato una parte di sé che pochi conoscono. La professionista veneziana era in pantaloncini bianchi e cappellino di lana. Ma ai numerosi follower non è sfuggito un dettaglio: il calzino con l’infradito.