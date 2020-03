Uomini e Donne, Daniele Schiavon spiega la fine della relazione

La fine della relazione

Da qualche mese Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche hanno comunicato di essersi lasciati definitivamente. Né l’uno né l’altra ha dato una spiegazione in merito alla loro decisione, dunque i fan di Uomini e Donne si stanno ponendo delle domande. Quando Giulia ha anticipato il momento della scelta, sembrava molto convinta dei suoi sentimenti.

Non a caso sono subito andati a convivere dopo qualche settimana. Il pubblico di Maria De Filippi era scettico, ma allo stesso tempo contento. Del resto è difficile vedere un lieto fine in un programma in cui molti sono alla ricerca del business e non dell’amore. Basta ricordare la vicenda di Sara Affi Fella.

‘Ha letto diverse cavolate dove io la tradivo’

La fine della relazione è stata causata dai social. Daniele ha riferito che Giulia da poco ha voluto creare un profilo su Instagram. Quando si è seduta sul trono di Uomini e Donne ha chiesto ai corteggiatori di allontanarsi dal mondo del web. Secondo il suo parere anche una minima segnalazione avrebbe compromesso una conoscenza.

Infatti stava per eliminare Alessandro Basciano per sua una Instagram Story con la stessa canzone di quella dell’ex compagna. Daniele non ha mai dato alcun problema, dunque le esterne sono sempre andate bene. Una volta spente le telecamere c’è stata una crisi che ha portato alla rottura. Giulia avrebbe dato peso a tutti i pettegolezzi su Daniele.

Alcuni utenti social le dicevano di stare attenta e di averlo visto in atteggiamenti ambigui con altre donne. Non sono stati in grado di fornire delle prove concrete, però le parole sono bastate per mettere tutto in dubbio. Inoltre il ragazzo ha capito che anche lei è una persona orgogliosa, dunque nessuno dei due cede. Ciò dimostra che in fin dei conti il loro amore non era così forte come credevano.

Giulia ha un nuovo amore?

Dopo la fine della relazione sembra che Giulia stia sentendo un altro ragazzo. Le persone a lei più vicine sostengono che si tratti di Alessandro, la sua non scelta. Molti avrebbero voluto vederlo nel ruolo di tronista, però la redazione non gli ha fatto la proposta. Si diceva che sarebbe tornato con la madre del figlio, però probabilmente si sta frequentando con Giulia. Per ora non sono arrivate né conferme né smentite.