Una Vita, trame spagnole: Ursula contatta il pericoloso Cristobal

Si complicherà la posizione di Ursula nelle prossime puntate spagnole di Una Vita. La Dicenta, tentando di cercare un’alleanza con Genoveva, finirà per darsi la zappa sui piedi. A tal proposito, l’ex istitutrice si intrufolerà nella casa di Felipe e farà una strana telefonata a Bilbao, la città in cui soggiornava Genoveva prima di arrivare ad Acacias in compagnia di Samuel. Che cosa avrà in mente?

Una Vita, anticipazioni: Santiago vuole che Marcia parta con lui

Nelle prossime puntate di Una Vita, Camino verrà a sapere che Emilio è stato mandato da sua madre per controllarla, furiosa dopo aver scoperto la sua relazione con una donna. Ne seguirà una discussione anche con Felicia.

Nel frattempo Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le proporrà di fare una scelta decisiva. Se vuole stare davvero con lui e farsi perdonare per il tradimento con Felipe, dovrà lasciare per sempre il quartierino in sua compagnia. La brasiliana gli chiederà del tempo. La notizia verrà subito alle orecchie di Genoveva, che temerà che il suo piano vada a monte. Se Santiago e Marcia si allontaneranno, non potrà più tenerli sotto controllo.

Sarò così che la Bryce minaccerà l’uomo: se partirà, Marcia ne pagherà le conseguenze. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Genoveva rischierà davvero grosso con Ursula, dopo averla messo in ridicolo di fronte ai vicini.

Intanto, Marcia capirà di non aver scelta se non quella di arrendersi a Santiago. Mentendo a se stessa, gli dirà di essere pronta a sposarlo di nuovo, promettendogli che saranno felici insieme e lontano da Acacias. Genoveva però, continuerà a tramare contro entrambi, decisa a mettere fine all’esistenza della sua rivale in amore.

Ursula contatta l’assassino di Samuel

Stando agli spoiler di Una Vita, Ursula farà capire di avere loschi piani contro Genoveva. La telefonata fatta a casa di Felipe si scoprirà essere rivolta a Cristobal, l’uomo che assassinò Samuel. Che cosa avrà intenzione di fare la perfida ex istitutrice? Le premesse di certo non sono buone. Dal canto suo, Genoveva continuerà la sua battaglia contro la Dicenta.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita infatti, la Salmeron farà in modo che Ursula prenda parte all’incontro tra Agustina e il dottor Maduro, l’uomo che le ha mentito tradendola alle spalle. Le cose si complicheranno quando Cristobal arriverà ad Acacias. Genoveva sarà in serio pericolo e non ci sarà nessuno pronto a difenderla, visto che Felipe, all’oscuro di tutto, non farà altro che pensare all’imminente partenza di Marcia e Santiago, certo che non rivedrà più la sua amata.