Maria Blanco l’attrice de “Una Vita”: ricoverata per coronavirus

Maria Blanco in ospedale, ironica in ottima forma

Maria Blanco l’attrice che interpreta Carmen nella soap “Una vita” è risultata positiva al tampone del coronavirus. Non è il primo nome celebre che sentiamo da quando questa brutta storia, che somiglia più ad un incubo, è iniziata.

Tutto in salita per chiunque anche per coloro che almeno per adesso non lo hanno contratto. Stare in casa non è facile ma non lo è a maggior ragione per coloro che stanno soffrendo sul letto ospedaliero. È stata la stessa donna a dichiararlo condividendo uno scatto in cui mostra di essere in ospedale.

Sotto alla foto scrive una didascalia parecchio particolare, si rivolge agli amici terrestri e informa che si trova tra degli esseri appartenenti alla NASA, gentili che si occupano di lei giorno e notte. Racconta che tutti sono dolcissimi con lei, che tutti si prendono cura con serenità e affetto. I fan le hanno augurato pronta guarigione affermando di fare tutti il tifo per lei, che possa ritornare a casa prima possibile e che le sue condizioni vedano soltanto il meglio.

Maria Blanco ecco quale sono le sue condizioni di salute

Maria Blanco in foto appare non poco provata, sembra essere tanto stanca e probabilmente lo è davvero. Il virus attacca il corpo e la mente diventando un killer a 360°. Per quanto riguarda le condizioni di salute o la cartella clinica preferisce non esporsi. Vuol mantenere la privacy probabilmente. Però forse per non far preoccupate nessuno dice di non stare male. Tutto si supera.

E così i fan le scrivono di essere forte e di doverlo dimostrare ora più che mai. Questa battaglia deve essere vinta a tutti i costi. Ovviamente c’è chi dice di aver paura, che al suo posto non riuscirebbe mai ad accettare qualcosa di simile. Ma l’attrice è in gamba e siamo certi che ne uscirà più forte di prima.

Lo stop della fiction, nessuna informazione sulla ripresa

Ma cosa faceva prima di scoprire di essere stata presa in preda del coronavirus? Niente. Se l’attrice lavora 7 giorni su 7 proprio in questi giorni è ferma perché le riprese della sosp sono state messe in pausa. Entrambe le fiction spagnole avevano visto uno stop proprio in queste settimane.

Una Vita e Il segreto quindi non sono in fase di registrazione, le puntate andranno in onda fino alla disponibilità. Sulla ripresa ancora nessuna notizia in quanto la produzione non ha ancora rilasciato dettagli. Insomma non ci resta che attendere che il virus inizi a lasciare gli spazi che prima erano impegnati dalla nostra routine.