Gianni Morandi e Laura Efrikian, la verità sull’addio: “Lui aveva un chiodo fisso…”

Gianni Morandi e il matrimonio finito con Laura Efrikian

Da oltre vent’anni Gianni Morandi è felicemente sposato con Anna Dan da cui è nato un figlio. Ma prima di incontrarla, il ragazzo di Monghidoro è stato assieme al fianco di Laura Efrikian. I due si sono conosciuti agli inizi degli Anni Sessanta quando l’artista emiliano aveva iniziato a muovere i primi passi nel panorama musicale italiano. Infatti era il 1962 quando ha debuttato col celebre brano ‘Andavo a cento all’ora’.

Mentre lei era una giovanissima e soprattutto una bella attrice che ha fatto il suo esordio nel 1961 con la pellicola ‘Ercole alla conquista di Atlantide’. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, infatti dopo due anni di fidanzamento decisero di sposarsi e metter su famiglia. Un matrimonio che è durato solo 13 anni, infatti nel 1979 Gianni e Laura decisero di dividere le proprie strade. Ma per quale ragione?

Le ragioni della separazione

A rivelare il motivo della loro separazione è stata la stessa Laura Efrikian attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera. In quell’occasione l’ex moglie di Gianni Morandi disse che come in tutte le storie d’amore che finiscono, le cause sono tante e sfaccettate. Nel loro caso fu determinante la crisi professionale che investì il ragazzo di Monghidoro, dopo tantissimi anni di successi e di riflettori puntati.

In poche parole Morandi non riusciva ad accettare quella nuova condizione. Nella lunga chiacchierata la donna disse anche che a Gianni gli proponeva altre esperienze, fare dei viaggi che lo distogliessero dai suoi pensieri, ma purtroppo non ci è riuscita. “Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse”, aveva detto l’attrice.

Il rapporto tra i due ex coniugi e i loro figli

Per fortuna tra Gianni Morandi e l’ex consorte Laura Efrikian sono rimasti in ottimi rapporti e tra loro non c’è nessun rancore. Un grande merito va anche ai loro tre figli. Infatti dalla loro unione che è durata 13 anni sono venuti al mondo Serena e i suoi due fratelli.

La prima purtroppo è nata nel 1967, restò in vita soltanto poche ore mentre il ragazzo di Monghidoro gareggiava al Festival di Sanremo. Poi c’è Marianna che è stata sposata con Biagio Antonacci e anche Marco, musicista come il padre.