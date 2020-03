Javier, l’ex fidanzata si sfoga: “Meglio che io non parli”

Javier pensa alla sua ex fidanzata ad Amici 19: lei pubblica un post sui social

Così sfavillante il momento attuale passato ad Amici 19, così travagliata la vita sentimentale. Se con la mente Javier Rojas è focalizzato sul talent, un grosso punto interrogativo permane sulle questioni di cuore, lontano dal prestigioso programma di Maria De Filippi. Nelle scorse ore il ballerino ha staccato il biglietto della finalissima, in programma su Canale 5 venerdì prossimo.

Votato come il preferito dal pubblico da casa, l’allievo non ha superato l’esame. Ma senza perdersi d’animo è tornato in pista, tagliando l’ambito traguardo solamente dopo la cantante Gaia. Insomma, mentre in settimana il collega-rivale Nicolai dava l’impressione di essere il più in forma, alla prova del nove il cubano ha brillato.

Legame sciolto

Javier Rojas è entrato nella scuola di Canale 5 fidanzatissimo. Quando i ragazzi hanno compiuto l’accesso in casetta per il Serale, qualcosa nel rapporto tra lui e la dolce metà è cambiato. E certo la presenza della affascinante danzatrice Talisa Ravagnani ha insinuato ulteriori dubbi, tanto che il finalista di Amici 2020 si è lasciato andare ad una conoscenza più approfondita con la 19enne.

Eppure, oggi Javier sembra pensare ancora parecchio alla ex. Difatti, nel daytime mandato in onda sulla rete ammiraglia lo abbiamo visto impegnato nello scriverle una lettera, una volta incassato il rifiuto della ragazza per un confronto telefonico. Temporaneamente il ballerino pare essersi scordato della Ravagnani, la quale ha spiegato sui social di aver seguito i recenti sviluppi e di stare bene.

Ma chi non si è affetto dimenticata della sua esistenza è l’ex di Rojas, Solveig Jenselme. In una Instagram story ha detto di aver declinato l’invito a parlare con lui proprio in segno di rispetto verso Talisa, consigliando inoltre al ragazzo di godersi fino in fondo queste esperienza e di rimanere concentrato. Potranno discutere una volta calati i titoli di coda sullo show.

Javier: i sentimenti della Solveig

Non è dato sapere i sentimenti provati da Solveig, se lo ama ancora oppure se un altro uomo le abbia rapito il cuore. In occasione dell’annunciato flirt Javier-Talisa fu lei stessa a dire di esser già andata avanti e poi nelle recente Instagram Stories ha condiviso dei video dove sembra molto intima con un ragazzo, di cui ha postato anche uno scatto ed ammesso che gli manca. Per ottenerne il perdono Rojas si affiderà ad una dichiarazione strappalacrime?