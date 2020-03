Lutto per Stash dei The Kolors: ‘sono senza parole, è un dolore atroce’

Il triste addio di Stash alla sua cara fan Antonella

Dopo aver vinto la quattordicesima edizione del Serale di Amici cinque anni fa, Stash ora fa parte della squadra dei professionisti. Il cantante napoletano, infatti, da lezioni agli allievi ed è ben visto nella scuola.

In una recente intervista, rilasciata alla rivista TvMia, Stash ha svelato dei retroscena su Maria De Filippi, ringraziandola particolarmente per tutto ciò che ha fatto per lui. Pochi istanti fa, però, l’artista è stato colpito da un tremendo lutto che lo sconvolto letteralmente. Vediamo insieme chi è venuto a mancare.

Drammatico lutto per Stash di Amici

Stash poche ore fa sul suo profilo social di Instagram ha postato lacune storie molto tristi. A quanto pare, è venuta a mancare una sua amatissima fan che come si vede dalle immagini lo seguiva ovunque. La ragazza, dando uno sguardo sempre alla foto pare avesse una disabilità ma ciò non le ha mai tolto la forza di seguire il suo artista preferito. Un dolore immenso e indescrivibile, ha scritto l’artista di Amici.

In un’altra storia con accanto la giovane ragazza, Stash ha chiesto ai suoi seguaci se qualcuno avesse il proprio numero o conoscesse la sua famiglia per porgli le condoglianze. Un gesto affettuoso e di grande generosità che ha sorpreso tutti… (Continua dopo le foto)

“Devo il mio successo a Maria De Filippi e a mio padre”

Stash continua a conquistare il pubblico del Serale di Amici 19. Sono tanti i commenti sul suo profilo Instagram in cui spettatori e spettatrici dimostrano di apprezzarlo molto per la sua educazione e gentilezza. Nonostante il successo ottenuto a livello internazionale, lo scugnizzo napoletano, come spesso viene definito, è rimasto sempre lo stesso. Il leader dei The Kolors mostra sempre la sua garbatezza e in particolar modo la propria umiltà.

Nella recente intervista a TvMia, Stash ha ringraziato in modo particolare Maria De Filippi e ha dichiarato che deve il successo anche al padre Umberto. Proprio il suo papà, musicista anche lui, ha creduto fin dal primo giorno in cui è entrato nel talent nelle capacità del figlio. “Sono cresciuto tra pianoforti e batterie ascoltando i suoi dischi, ma non mi ha mai influenzato, ha affermato l’artista.