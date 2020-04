“Pier Silvio Berlusconi non l’ho ha mai fatto”: Silvia Toffanin non ci sta e lo confessa

Silvia Toffanin risponde alle domande di Ilary Blasi

Quella di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è una favola moderna. Ovvero quella di una coppia molto unita e innamorata che non ha bisogno del matrimonio per andare avanti. Al momento la conduttrice vincenti a e in pausa per la momentanea sospensione di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che lei presenta da quasi 15 anni.

L’ex Letterina di Passaparola sta trascorrendo le giornate nella sua villa in Liguria con i suoi due figli e un fine settimana anche con il vicepresidente Mediaset. Un po’ di tempo fa, parlando con la sua cara amica Ilary Blasi, la madre di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina ha messo in chiaro alcuni punti della sua storia d’amore con il secondogenito dell’ex Premier.

Carriera a Mediaset grazie a Pier Silvio Berlusconi?

Facendo una lunga chiacchierata con la moglie di Francesco Totti, Silvia Toffanin aveva detto: “Il nostro rapporto è cresciuto con noi e si è evoluto. Io e Pier Silvio siamo molto uniti. Perché un rapporto funzioni, è necessario che ci sia sempre fiducia, passione e stima reciproca”. In quell’occasione la sua cara amica Ilary Blasi aveva detto se essere la compagna di un uomo influente con il vicepresidente Mediaset le avesse giovato per far carriera all’interno dell’azienda televisiva.

La risposta della padrona di casa di Verissimo non era tarata ad arrivare: “Certamente nella carriera mi ha aiutato essere la sua compagna. Però io ci metto il doppio dell’impegno per fare quello che faccio proprio per il grande senso di responsabilità che provo nei suoi confronti!”. L’ex Letterina non si era nascosta dietro un dito rispondendo con schiettezza ma anche con molto garbo, caratteristiche che contraddistinguono la professionista veneta.

Il pubblico di Verissimo nota un dettaglio

Sabato è andata in onda una nuova punta di Verissimo. Nel salotto televisivo di Canale 5 ha accolto Gianni Morandi, Adriana Volpe e altri personaggi dello spettacolo. Il pubblico, però, sul web ha fatto presente di un particolare: la presenza degli spettatori in studio.

Ma non era vietato per via della norma Covid-19 del 4 marzo 2020? Gli appuntamenti trasmessi nelle ultime settimane è quelle avvenire non sono inediti ma repliche. In poche parole si tratta di un best of.