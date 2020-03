Clizia Incorvaia stregata da Paolo Ciavarro: “È un principe”

Clizia Incorvaia professa amore per Paolo Ciavarro: sente di aver incontrato il principe azzurro al Grande Fratello Vip 4

Mentre la rosa dei finalisti è in definizione, qualcuno che ha già lasciato il Grande Fratello Vip 4 pensa al futuro. Entrata nella Casa dopo la burrascosa rottura col marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia ha conosciuto durante l’esperienza nel reality Paolo Ciavarro. Tra loro è nato una storia, appoggiata pure dai ‘suoceri’, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Tutte le donne lo sognano

A proposito del sentimento nato e anche della precedente relazione, Clizia Incorvaia ha concesso un’intervista al settimanale Novella 2000. Contattata dalla giornalista Gisella Desiderato, l’influencer ha parlato di Paolo come un principio azzurro, quello che le ha restituito la voglia di credere nell’amore.

Tutte le donne – ha aggiunto – comprese le più ciniche, sognano di vivere un amore da favola, di essere protagoniste di una fiaba, e lei spera le sia capitato l’uomo giusto. Adesso le sembra di essere nelle favole, è felice.

Una volta superata tanta sofferenza e dolore, l’ex valletto di Forum ha illuminato la sua vita. Prima ha vissuto l’inferno, cominciato nella scorsa estate, quando il marito Francesco Sarcina ha confessato di aver scoperto il tradimento di Clizia con l’amico Riccardo Scamarcio. La versione dei fatti della Incorvaia è però un’altra, confermata nel programma.

Lei e Scamarcio avrebbero avuto un semplice flirt, culminato in un bacio innocente, e comunque in una pausa di riflessione. Clizia Incorvaia non è ancora legalmente separata da Sarcina, l’udienza è fissata per il 23 aprile: vedranno l’evolversi. Adesso i tribunali sono praticamente chiusi. Non discutono della loro vita privata, non sa cosa ne pensi il cantante. Sicuramente ha saputo e visto: tivù e social ne danno ampio risalto.

Fortunatamente la figlia Nina coltiva un buon rapporto con suo padre. Lei le parla sempre bene sul suo conto, lo chiama il suo Principe. All’inizio era più complicato, perché la sofferenza è più evidente quando la ferita è fresca. Ora si sta ricucendo.

Clizia Incorvaia: le presentazioni alla figlia Nina

Se l’amore ti assale guardi le cose più serenamente. Infine, lei e Francesco si sono promessi che a Nina presenteranno solamente il partner ‘definitivo’. Non sa se Paolo Ciavarro lo sia, ma Clizia se lo augura.

Il fidanzato ha ripetuto allo sfinimento ai coinquilini quanto sia preso dalla friulana, un sentimento speciale che la lontananza fisica pare assolutamente non scalfire.