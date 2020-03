Oroscopo Paolo Fox 30 marzo, le previsioni astrologiche di oggi: Toro dubbioso

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 marzo è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati dell’astrologia giornaliera. Siete pronti a scoprire se le previsioni astrologiche della giornata di lunedì sono positive o negative per il vostro segno zodiacale? I dettagli nel prosieguo.

Paolo Fox oroscopo 30 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa settimana inizia con la Luna in ottimo aspetto. Anche se questo è un periodo che richiede grossi sacrifici, la presenza del Sole nel vostro segno può darvi maggiore carica.

Toro – La giornata di lunedì parte con qualche piccolo dubbio. Tenete bene a mente che Saturno inizia un transito particolare e già dalla settimana scorsa può aver causato dei rallentamenti. Molti progetti andranno proiettati verso l’estate.

Gemelli – Con la Luna nel segno avete voglia di vivere emozioni inedite. Quando restate troppo tempo fermi o legati a situazioni del passato, vivete male. Comunque, avete una grande voglia di rinnovamento.

Previsioni di lunedì 30 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se state vivendo un periodo tormentato, con Saturno non più opposto potreste avere un recupero a breve. Alcuni già dall’anno scorso potrebbero aver cambiato attività e ora si stanno chiedendo se hanno fatto bene.

Leone – Con Saturno in opposizione è normale sentirsi a disagio e molto stanchi. Non è facile portare avanti le grandi iniziative, soprattutto in questo periodo di restrizione. Ci vuole tanta pazienza in amore.

Vergine – Nonostante i tempi bui che tutti noi stiamo vivendo, voi potreste rincorrere un’ideale. Con un po’ di sacrificio e abnegazione, questo periodo permette di superare molti ostacoli.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Dopo un periodo di interruzione o difficoltà, ora potete tornare a fare ciò che desiderate. Con la Luna favorevole potreste aprire nuovi discorsi. Bella notizia: da aprile anche Venere sarà attiva.

Scorpione – Avete bisogno di recuperare terreno. Questo periodo è velato da una Venere opposta che può procurare problemi anche in famiglia. Dovete recuperare anche la forma fisica. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di avere molta pazienza nei rapporti interpersonali.

Sagittario – Visto che in questo periodo non si può uscire di casa, l’astrologo consiglia di evitare disguidi, soprattutto in famiglia. Visto che da aprile Venere sarà opposta, vi troverete al centro delle polemiche. Già da adesso bisogna evitare complicazioni.

L’oroscopo di Paolo Fox del 30 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo sembra che dobbiate risolvere un problema. È meglio parlare chiaro nelle prossime 24 ore, perché poi le giornate di martedì, mercoledì e giovedì sono tutte sottotono. Fate attenzione alle questioni in famiglia e tra parenti.

Acquario – State vivendo un periodo di grande trasformazione. Negli oroscopi precedenti, Paolo Fox vi aveva accennato che tra marzo e aprile ci sarebbe stato un cambiamento nella vostra attività. Infatti, molti di voi ora hanno notato dei tagli, delle interruzioni. I motivi per cui la vostra vita si sta trasformando possono essere diversi.

Pesci – È un momento in cui avete bisogno di qualche carezza in più. Le cose che non arrivano entro la fine di marzo, potrebbero non arrivare ad aprile. Qualsiasi storia vi ha creato problemi in passato, ora va analizzata nel dettaglio. Alcuni silenzi potrebbero essere ambigui: se c’è qualcosa che non va, sarà meglio parlarne.