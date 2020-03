Stefano Farinetti su Maria De Filippi: “La persona da cui si impara di più ad Amici”

Stefano Farinetti commenta l’esperienza ad Amici 19 e Maria De Filippi

Siamo ormai alle battute di coda con Amici 19, andato in onda su Canale 5 in prima serata nonostante il Coronavirus e i tanti programmi sospesi. Tra le poche certezze nei palinsesti Mediaset la Scuola, una gallina dalle uova d’oro, capace di trasformare, grazie a professionisti eccellenti, delle promesse in artisti con la ‘A’ maiuscola.

Ex allievo di questa edizione, Stefano Farinetti ha commentato il talent, spiegando, senza peli sulla lingua, cosa pensa dei suoi compagni d’avventura e della conduttrice. Se nelle passate settimane aveva inviato frecciatine alla trasmissione, Stefano Farinetti compie stavolta dietrofront. Comprensibilmente avvelenato per l’esclusione dalla fase finale, il cantante pare ora aver placato gli animi, e deciso a voltare pagina.

Meglio star soli

Contattato dal settimanale Vero, Stefano Farinetti pensa che i ragazzi entrati si meritassero il Serale. Nel corso del percorso accademico li ha visti un po’ stanchi, ma vivere l’esperienza in casetta non è cosa semplice. Nel frattempo la quarantena a causa del Coronavirus sembra gli sia servita per trovare ispirazione artistica. “Meglio star soli” è un brano casualmente nato in un pomeriggio d’estate.

Ha preso la chitarra e, di getto, ha composto subito la prima strofa. Poi, ovviamente, ha continuato a lavorare per diversi mesi su tale pezzo finché non hanno ottenuto la versione definitiva, quella pubblicata. Nell’intervista Stefano Farinetti ha parlato di Maria De Filippi, presentatrice e colonna portante di Amici 2020.

Durante la sua parentesi nello show, Farinetti ha avuto il piacere di stare a contatto, oltre che con i compagni e i prof, pure con Queen Mary. Per i ragazzi lei rappresenta un po’ una seconda madre: ciascuno di loro riceve conforto e protezione. Un po’ la percezione dello stesso Farinetti lungo la sua permanenza.

Lei – commenta Stefano – è la persona da cui si impara maggiormente all’interno del programma. È molto umana e riesce ad aiutare con parole sincere. Di lei lo ha colpito che difende sempre con convinzione il proprio operato.

Stefano Farinetti: Maria una chioccia

Attaccare i collaboratori equivale ad attaccare Maria medesima. Lo sfogo nei confronti di Valentin Alexandru Dumitru mentre lasciava lo studio, reo di comportamenti poco rispettosi verso la maestra Natalia Titova (ex Ballando con le Stelle), lo ha confermato. Un leader lo si riconosce anche nella determinazione di proteggere i collaboratori. E quella messa in piedi da Maria De Filippi è una squadra stellare.