Coronavirus in Italia, bollettino del 29 marzo 2020, 97.689 contagi

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha comunicato in conferenza stampa gli ultimi dati inerenti la diffusione del Coronavirus in Italia al 29 marzo 2020. I dati mostrano un incremento dei casi positivi più o meno simile alla giornata di ieri. Diminuiscono i decessi così come il numero di persone guarite nell’arco di 24 ore. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia arriva a 97.689.

Coronavirus in Italia, scende il numero dei decessi

In base a quanto comunicato, il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia è pari a 73.880. Un incremento, rispetto alla giornata di ieri, pari a 3.851 nuovi casi. Di questi, 42.588 pazienti (il 58% del totale) si trovano in isolamento domiciliario fiduciario con sintomi minimi o senza sintomatologia. Il numero dei ricoverati è pari a 27.386 di cui sono 3.906 i pazienti che hanno avuto necessità di un ricovero in terapia intensiva.

Interessante il dato inerente il numero di ingressi in terapia intensiva. Questo è notevolmente calato passando da un +124 della giornata di ieri ad un +50 della giornata odierna. Altro numero in calo per oggi è quello riguardante il numero dei deceduti che passa da 889 a 756. Il totale delle persone decedute arriva, dunque, a 10.779.

Sale, rispetto a ieri, anche il numero dei guariti con un +646 nelle ultime 24 ore. Il 28 marzo, però, l’aumento dei guariti era stato di ben 1.434 pazienti. In totale, comunque, ci sono 13.030 pazienti che hanno superato il Coronavirus. Mettendo insieme tutti questi numeri, il totale dei contagiati da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale a 97.689.

I numeri Regione per Regione

La diffusione del Coronavirus nelle varie Regioni d’Italia continua a seguire il trend delle scorse settimane. La più colpita in assoluto risulta essere sempre la Lombardia che, ad oggi, ha un numero di positivi pari a 25.392 persone. Seguono l’Emilia Romagna con 10.535 positivi, il Piemonte con 7.268, il Veneto con 7.251 e la Toscana con 3.786.

Dalla Lombardia, in particolare, oggi sono partiti 8 pazienti destinati agli ospedali tedeschi. Due di questi da Bergamo sono giunti a Norimberga mentre 6 sono stati trasportati a Colonia.

Le Regioni attualmente meno colpite dal Coronavirus risultano essere, ad oggi, il Molise con 100 positivi, la Basilicata con 197 positivi e la Valle D’Aosta con 539.