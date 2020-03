Antonella Elia, l’amico Michele Cucuzza: “Costretta a difendersi”

Antonella Elia difesa da Michele Cucuzza: è aggressiva per difendersi

Michele Cucuzza spezza una lancia in favore di Antonella Elia, sua coinquilina al Grande Fratello Vip 4. Sull’ex valletta di Mike Bongiorno se ne sentono di cotte e di crude: c’è chi le farebbe vincere il programma, e chi invece le negherebbe pure la finale. Reazioni contrastanti, piuttosto prevedibili. La gieffina spiazza i telespettatori con dichiarazioni sempre senza filtri, a prescindere da quali siano le conseguenze.

Adriana Volpe leader naturale

Tra le mura della Casa più spiata d’Italia Michele Cucuzza è rimasto solo poche settimane, un breve intervallo dove ha saputo mettersi in gioco e godersi appieno l’esperienza. Eliminato tramite televoto, il giornalista e conduttore è tornato al solito tran-tran quotidiano. Eppure, sta continuando a seguire il percorso dei Vip ancora in gara, e adesso si è voluto esprimere su alcuni di essi.

Ospite della trasmissione Non Succederà Più, su Radio Radio, Michele Cucuzza ha lungamente commentato la sua permanenza, concentrandosi, però, in particolare su Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Antonella Elia. Proprio sulla soubrette il noto volto Rai ha speso bellissime parole. È un’amica, e non gliela devono toccare. Tra le donne la sua prediletta era e rimane Adriana Volpe: lei ha le caratteristiche della leader.

Per quanto riguarda Antonella la conosce da anni. Nell’ultima puntata, quando ha ammesso in lacrime di vergognarsi di essere così, ha spiegato quali sono stati i suoi problemi da piccola in famiglia, una situazione che le ha provocato insicurezze. Un racconto autentico che ha commosso Cucuzza. Le vuole bene malgrado dei momenti discutibili.

Recentemente Michele Cucuzza ha detto che Antonella Elia sa recitare. Lo conferma, ma ne ha posto in luce la sensibilità. Allora era all’oscuro delle sue vicende familiari, comunque lo si intuiva. Chiaro il comportamento: aggredisce per difendersi.

Antonella Elia e Paolo Ciavarro: l’amicizia con Cucuzza

A proposito, invece, di Paolo Ciavarro, hanno simpatizzato subito, riso molto. Michele l’ha spronato ad approcciare Clizia, sebbene in tono scherzoso. Pensa sia profondamente innamorato, anche se mentre è sbocciato l’amore Cucuzza ha lasciato la Casa, perciò non era al corrente del bacio.

È contento e si augura potranno godersi la loro relazione. Gli è capitato di sentire la Incorvaia, espressioni di una donna innamorata. La differenza anagrafica? Non è un problema, non bisogna dirlo neanche per scherzo. Contano i rapporti e cosa costruisci con una persona. Visto che la Elia e Ciavarro faticano ad andare d’accordo, mica li può aiutare Cucuzza?