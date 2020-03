Piccolo incidente per Anna Tatangelo, infortunio in casa: ecco cosa è successo all’ex di Gigi D’Alessio [FOTO]

Infortunio per Anna Tatangelo

Qualche giorno fa Anna Tatangelo ha postato delle Stories su Instagram facendo preoccupare non poco tutti i suoi follower. La cantante di Sora appare distesa su un lettino con le gambe gonfie. Cosa le è successo? A rivelarlo è stata lei stessa sul social network. “La mia fisioterapista è differente. Attenzione a fare la corda per una settimana di fila: mi si sono infiammati i tendini”, ha scritto l’ex fiamma di Gigi D’Alessio.

I seguaci hanno avuto modo di vederla mentre è impegnata durante una sessione di massaggio. A quel punto la madre di Andrea ha riferito che dopo sette giorni con impacchi di ghiaccio sua sorella Silvia le sta facendo un massaggino.

La sorella Silvia le fa un massaggio

Anche Anna Tatangelo è a casa a rispettare la quarantena. Per trascorrere il tempo perfetto la cantante frusinate mantiene un corpo tonico ed allenato. La donna si tiene in forma ma, durante le sessioni esagera con le corde tanto da infiammare i tendini. A quel punto ha lanciato un SOS alla sorella Silvia che si è precipitata da lei per massaggiare.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio passa le sue giornate nella sua abitazione romana col figlio Andrea impegnato con la scuola a distanza, mentre lei pronta per realizzare delle dirette su Instagram. “In questo periodo dove dobbiamo restare a casa, sto cercando di organizzare un po’ di appuntamenti per rimanere in contatto con voi e farvi anche una piccola sorpresa”, ha detto l’artista di Sora. (Continua dopo le foto)

Anna Tatangelo nostalgica

Sembra proprio che la quarantena per il Coronavirus abbia portato un po’ di nostalgia ad Anna Tatangelo. Quest’ultima attraverso Instagram ha avuto un lungo sfogo. In questo ultimo periodo quando si affaccia dalla finestra pensa alle cose che noi tutti diamo per scontate, presi dalla frenesia di quello che facciamo ogni giorno.

Quando la mattina si alza e guarda le notizie ai telegiornali il suo cuore piange di dolore. Poi ha chiesto a tutti coloro che la seguono di rimanere a casa. “La nostra finestra sul mondo possono essere i social e i mezzi di comunicazione che ci tengono informati, uniti con parole, musica, videochiamate alle persone care. C’è molto da fare, bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte: stare a casa propria”, ha detto l’ex compagna di Gigi D’Alessio.