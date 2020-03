‘Qua ancora je davi…’: Eva Henger fuori di seno, il body trasparente manda in delirio i suoi fan (FOTO)

Ancora una volta, Eva Henger è stata in grado di concentrare tutte le attenzioni su di sé, nonostante non sia più una ragazzina. In questi giorni chiusi a casa, l’ex porno diva ha sfogliato alcuni album del passato, mettendo in evidenza tutta la sua bellezza. L’ attrice ha infiammato la rete con un’immagine molto particolare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Eva Henger super sensuale in uno scatto del passato

Eva Henger sembra già proiettata verso la stagione estiva. Dagli scatti pubblicati sul suo profilo social, infatti, possiamo ammirare il suo fisico mozzafiato. Spesso, l’attrice si concede scatti in bikini o in intimo che mettono in risalto le sue forme e la sua bellezza. Pochi istanti fa Eva ha sorpreso tutti con un’immagine del passato. Una foto bollente, sensuale e super sexy fatta dal suo fotografo preferito.

Con addosso un body trasparente e di colore bianco, Eva Henger ha fatto perdere la testa a tutti. In primo piano il suo spettacolare decolletè e di profilo invece si intravede il suo lato B. Ovviamente, il pubblico maschile non ha esitato a lasciarle numerosi commenti di apprezzamento e tantissimi like. (Continua dopo il post)

Il drastico calo di peso della Henger

Nonostante Eva Henger abbia quasi 47 anni, non ha nulla da invidiare a nessuno. Negli ultimi mesi il suo calo drastico di peso ha preoccupato molto i suoi seguaci che si osno davvero spaventati per la sua salute.

Fortunatamente, nulla di grave ma solo la voglia di apparire più snella e soda, ha dichiarato l’attrice. In una recente intervista, l’ex porno diva ha rivelato che grazie ad una corretta alimentazione e a tanto sport è riuscita a buttare giù quasi 10 kili.

Inoltre, Eva Henger ha parlato anche del suo rapporto attuale con Mercedes che purtroppo ancora non si è consolidato. Infatti, come molti sapranno è da diversi mesi che le due donne continuano a litigare per svariati motivi e prendendo la palla al balzo ha mandato l’ennesimo messaggio alla sua bambina: “Vorrei far pace con te…” Cosa risponderà?