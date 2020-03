‘Riprenditi ciò che è tuo…’: Loredana Lecciso non si nasconde più, con Al Bano è tornata la passione (FOTO)

Loredana Lecciso sembra continuare a mandare frecciatine alla sua rivale in amore. Come tutti sappiamo il rapporto tra lei e Romina Power non è mai stato sereno e più volte è dovuto intervenire Al Bano.

Il cantante di Cellino San Marco spesso ha confermato la loro rivalità affermando che il suo più grande desiderio è proprio quello di vedere insieme le madri dei sui figli. Un desiderio che almeno per ora sembra davvero lontano e lo conferma proprio un’immagine postata dalla show girl salentina pochi istanti fa.

Ritorno di fiamma tra Loredana Lecciso e Al Bano?

Loredana Lecciso e Al Bano potrebbero essere ancora una coppia. In queste settimane la show girl non ha mai nascosto di provare ancora un forte sentimento per Carrisi e ultimamente si è parlato anche di un ritorno di fiamma tra i due. Per questo motivo, molto probabilmente, la bionda ha voluto sottolineare il loro riavvicinamento con uno scatto sui social. Nel dettaglio la coppia si vede abbracciata e di spalle, seduta sull’uscio della porta.

Una foto tenera e allo stesso tempo ricca di speranza, visto sopratutto il brutto periodo che il paese sta attraversando. I due sono avvinghiati l’uno all’altro proprio come due fidanzatini. Ovviamente i follower di Loredana Lecciso si sono subito scatenati dichiarando la loro felicità nel rivederli insieme. Ad oggi nessuno sa se la coppia è realmente tornata assieme ma di sicuro possiamo dire che dormono sotto lo stesso tetto. (Continua dopo il post)

Romina Power e Albano legati per sempre

Intanto, mentre Loredana Lecciso dichiara il suo amore ad Al Bano lanciando frecciatine a Romina power, la stessa cantante a sua volta non rimane in silenzio. Spesso, l’artista italoamericana ha cercato di ‘zittire’ la show girl salentina ricordandole che Al Bano è sempre il padre dei suoi 4 figli e che insieme condividono la loro passione più grande, la musica.

E proprio per questo motivo, si ritrovano spesso a viaggiare insieme in varie città del mondo. Un dettaglio non proprio da sottovalutare in quanto li riporta al passato e a quando erano felici. Ad oggi, Al Bano non ha mai dichiarato per chi il suo cuore è impegnato ma le immagini postate da Loredana Lecciso nelle ultime settimane non lasciano dubbi. riprenditi ciò che è tuo