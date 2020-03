Made in Italy: il famoso designer Cristian Sutti lancia 2010LE

Cristian Sutti è un designer e architetto italiano che lavora nel mercato dei gioielli e dei beni di lusso da diversi anni. Dalla sua passione per le moto e gli oggetti vintage nasce il brand 2010 Limited Edition, un brand che ha come obiettivo la valorizzazione degli oggetti vintage da trasformare grazie al lavoro degli artigiani italiani, creando così oggetti in edizione limitata.

I prodotti realizzati da questo brand e disponibili sul sito ufficiale 2010le.com rappresentano il giusto mix tra materiali vintage e design originale. Questi vengono impreziositi con la qualità delle lavorazioni garantite da validi artigiani italiani con oltre 40 anni di esperienze.

Il primo progetto realizzato da 2010 Limited Edition prende spunto da una macchina da scrivere acquistata da Cristian presso un mercatino dell’antiquariato. Sutto ebbe l’ispirazione di trasformare i tasti di questa Corona del ’32 in gioielli preziosi e originali, dando così vita alla Collezione Heritage Letters. Di questa collezione fanno parte gioielli unici, nati dai tasti delle macchine da scrivere dagli anni ’20 a metà anni ’40 impreziositi da lavorazioni in argento 925, in oro 9 o 18 kt, o in argento brunito lucido o satinato, ideata quest’ultima in esclusiva per la collezione dello stilista Antonio Marras.

La collezione HL, invece, comprende anelli uomo e donna, ciondoli, bracciali, gemelli e bottoni per una personalizzazione completa del proprio look.

2010 Limited Edition ha realizzato anche una collezione di borse rifinite a mano da artigiani italiani:

La Bisaccia un marsupio militare originale dell’Esercito degli anni 60 utilizzabile anche a tracolla grazie ad una deliziosa catenella in acciaio brunito. Inserti e chiusura in cuoio testa di moro.

un marsupio militare originale dell’Esercito degli anni 60 utilizzabile anche a tracolla grazie ad una deliziosa catenella in acciaio brunito. Inserti e chiusura in cuoio testa di moro. Military Bag realizzata in tessuto di tela militare con gli equipaggiamenti dell’Esercito italiano, dell’arma dei Carabinieri. Una collezione Limited Edition impreziosita da piccoli segni di usura originali e dalle iniziali del soldato che l’aveva in dotazione.

realizzata in tessuto di tela militare con gli equipaggiamenti dell’Esercito italiano, dell’arma dei Carabinieri. Una collezione Limited Edition impreziosita da piccoli segni di usura originali e dalle iniziali del soldato che l’aveva in dotazione. Messenger Bag borse realizzate prendendo spunto da quelle in dotazione ai postini in passato.

2010 Limited Edition propone anche una linea di accessori/abbigliamento dallo stile vintage:

Magliette e felpe in cotone 100% e Sottogiacca , gilet in nylon per chi ama viaggiare in moto e scooter.

in cotone 100% e , gilet in nylon per chi ama viaggiare in moto e scooter. The Dice : i dadi originali dei Casinò di Las Vegas che diventano simpatici ed originali portachiavi.

: i dadi originali dei Casinò di Las Vegas che diventano simpatici ed originali portachiavi. The Belt: cinture che intrecciano materiali esclusivi, lana e cachemire, a un filato tecnologico che le rende super resistenti. Per questa lavorazione ci vogliono fino a 40 giorni.

cinture che intrecciano materiali esclusivi, lana e cachemire, a un filato tecnologico che le rende super resistenti. Per questa lavorazione ci vogliono fino a 40 giorni. I Pocket Polso: orologi realizzati a mano, perfetti per motociclisti e piloti d’auto. Cinturino in Nylon tipo “NATO”, leggero e super resistente disponibile in diversi colori.

#ads