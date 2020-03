Barbara D’Urso furiosa con Valeria Marini, lite in diretta: ” Se vuoi andartene a me…”

Barbara D’Urso litiga in diretta con Valeria Marini

Dopo una lunga parte dedicata all’emergenza Covid-19 con diversi ospiti, tra cui Matteo Salvini, a Live Non è la D’Urso si è affrontato anche di temi più leggeri. Infatti in tarda serata si è parlato del Grande Fratello Vip 4.

Ospiti di Barbara D’Urso, ovviamente via Skype, sono stati Fernanda Lessa, Valeria Marini e il fidanzato di Antonella Elia. La prima donna del Bagaglino, però, non ha voluto per niente parlare dei numerosi scontri avuti in casa con la Elia e addirittura si è rivolta in modo duro alla conduttrice napoletana, dicendole:

“Non mi va di parlare di queste cose, non mi va di fare polemiche o parlare di polemiche, ci sono cose più importanti da trattare”. Naturalmente Lady Cologno non è rimasta a guardare replicando così: “Non stiamo facendo nessuna polemica, stiamo raccontando quello che è accaduto. Se tu mi dici che non vuoi stare qui perché mi dici che non ne vuoi parlare”.

Botta e risposta a Live Non è la D’Urso

A quel punto Barbara D’Urso ha perso la pazienza stoppando il collegamento e mandando in onda una clip. Al ritorno, visibilmente infastidita della presa di posizione di Valeria Marini, Carmelita ha lanciato una frecciata velenosa alla sua ospite. In poche parole le ha detto che il pubblico del Grande Fratello Vip ha lasciato in casa Antonella Elia mentre ha cacciato e lei.

La replica della prima donna del Bagaglino è stata questa: “Questo non vuol dire niente. Proporrei di far girare i proventi del televoto all’emergenza che c’è adesso”. In poche parole la donna ha cambiato discorso tornando a parlare dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Valeria Marini smentisce Marco Senise

Ma davvero Antonella Elia non sopporta Valeria Marini per una vicenda legata a Marco Senise? Ricordiamo, infatti, che qualche settimana fa l’ex volto di Forum era stato ospite a Live Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque rivelando che con la prima c’è stata insieme un paio di mesi mentre con l’altra c’è stato solo un flirt. Ma la Marini come sempre ha smentito tutto dicendo: “Ma non so neanche chi è. Ma chi è che dice di avere avuto una storia con me? No, non è vero, questa è un’invenzione”.