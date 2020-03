Oroscopo Branko 30 marzo 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Acquario ottimista

L’oroscopo di Branko del 30 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per questo nuovo inizio di settimana. Siete curiosi di scoprire come inizierà questa nuova settimana? Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 30 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata Marte lascia Capricorno e si trasferisce in Acquario. Un transito che privilegia incontri, relazioni sociali e pubbliche, ma anche private, intime.

Toro – La vita ha preso una nuova strada, se non vi è chiaro il percorso lo sarà dopo Pasqua. Mercurio positivo apre un nuovo capitolo nel lavoro. Siete molto creativi, ma dovete stare molto attenti agli altri.

Gemelli – Questa è la giornata del risveglio, Marte entra in Acquario e si congiunge a Saturno. E fino al 13 maggio, vi seguirà nelle imprese professionali, finanziarie, passionali.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Fino a luglio non ci sono ostacoli dei primi tre mesi del 2020. Se non prendete drastiche decisioni, le cose si complicheranno sempre di più. Nelle situazioni che vivete, ciò che conta è ripartire mercoledì 1 aprile, con primo quarto di Luna nel segno.

Leone – In serata, Marte entra in Acquario e si congiunge a Saturno, rendendo molto impegnativo il campo professionale, le collaborazioni. Nel lavoro potreste essere oggetto di critiche: pronti a difendervi. Dal 3 aprile, Venere interviene in vostro aiuto.

Vergine – In campo lavorativo, professionale, affari, tirate fuori quel pizzico di veleno e cattiveria che serve al successo e alla realizzazione dei progetti. Marte in Acquario s’interessa del lavoro e della salute. Insieme a Saturno, vi aiuta a ottenere il primo successo di primavera.

Previsioni di lunedì 30 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Stasera Marte entra in Acquario e si occupa del vostro amore. Per oltre quattro mesi Venere in Gemelli festeggerà il vostro amore. Le storie nuove hanno un sapore di proibito. In questa giornata vi sentite molto motivati nel lavoro, vincenti negli affari.

Scorpione – Il vostro primo impulso è di lasciare, andare da qualche parte anche senza destinazione. Ma dove andate se la banana non ce l’avete, cantavano Monica e Alberto in ‘Polvere di stelle’. Per quattro mesi Venere sarà nel punto più hot del vostro cielo astrale.

Sagittario – Evitate di pesare i sentimenti su una bilancia del raziocinio. Avete idea di quando finirà questa crisi generale? No, quindi reagite alla Luna razionale in Gemelli. Da venerdì a Ferragosto dovrete fare i conti con le provocazioni di Venere. Ci vuole più autorevolezza nei rapporti professionali e con i parenti.

L’oroscopo di Branko del 30 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Venere in Toro e Marte in Acquario non saranno un transito molto creativo, ma almeno vi proteggono fino al giugno. Il mese di aprile apre con Luna primo quarto nel campo delle collaborazioni e matrimonio. C’è qualcosa da sistemare con il coniuge. Attenzione alla salute.

Acquario – In serata, Marte entrerà nel vostro segno e sarà con voi e Saturno fino al 13 maggio. Venerdì si aggiunge anche Venere, l’amore risplenderà per tutti. Siate ottimisti.

Pesci – In serata, Marte assume un aspetto taciturno, in Acquario. Prima di intraprendere una nuova strada, dovete sistemare o liberarvi del vecchio. Si conclude un ciclo professionale, preparatevi a sorprendere gli avversari e i nemici.