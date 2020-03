Grande paura per Pippo Baudo, la confessione sul Coronavirus: “Guai a non averla…”

Pippo Baudo si confessa al magazine Oggi

Dopo la morte di Mike Bongiorno e Corrado, senza ombra di dubbio il pilastro della televisione italiana è Pippo Baudo. Quest’ultimo che è lontano dal piccolo schermo da diverso tempo ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi.

L’artista siciliano ha parlato a lungo di quello che sta accadendo da qualche settimana nel nostro Paese, ovvero l’emergenza Coronavirus. Una pandemia che sta togliendo la vita a miglia di persone in tutto il mondo non facendo distinzione d’età. Per questo motivo l’ex di Katia Ricciarelli ha fatto un’amara confessione che fa riflettere moltissimo.

La grande preoccupazione per l’emergenza Covid-19

Intervistato dal magazine diretto da Umberto Brindani, Pippo Baudo ha confessato che sta vivendo la quarantena per il Covid-19 nella sua abitazione. Il noto conduttore, però, non ha nascosto la sua grande preoccupazione per quello che sta accadendo in Italia. “Nell’inconscio ho paura, sì. Guai a non avere paura’”, ha confessato l’artista siculo.

Quest’ultimo trascorre le sue giornate leggendo i giornali, guardando la tv e spesso telefona a sua figlia. Inoltre ha ammesso di ascoltare molta musica. In modo particolare un vecchio brano, ovvero ‘Over the Rainbow’con l’augurio e la speranza che presto l’emergenza sanitaria possa finire al più presto possibile.

Pippo Baudo fa una proposta alla Rai

Nel corso della lunga intervista per il periodico Oggi, Pippo Baudo ha poi cambiato argomento parlando degli attuali palinsesti sia in Rai che Mediaset. Ricordiamo che molti programmi sono stati sospesi e sostituiti con altri che si occupano d’informazione. A quel punto il presentatore siciliano ha proposto alla tv di Stato di riproporre sul piccolo schermo dei vecchi caroselli, come ad esempio Canzonissima e Fantastico.

Un modo per far conoscere alle nuove generazioni, anch’esse a casa, di com’era la televisione negli Anni Settanta e Ottanta. Ricordiamo che a Fantastico ha lavorato Raffaella Carrà e c’è stato il debutto di Lorella Cuccarini e la sua eterna rivale Heather Parisi.