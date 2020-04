Antonella Clerici e Massimo Giletti, la verità sull’addio: “Lei voleva un figlio ma io…”

La storia naufragata tra di Antonella Clerici e Massimo Giletti

Qualche anno fa due pilastri della televisione italiana hanno avuto una relazione sentimentale che è naufragata dopo pochissimo tempo. Stiamo parlando di Antonella Clerici e Massimo Giletti. E se la prima da qualche mese è in pausa non realizzando nessun programma in tv, il giornalista torinese è alla guida di Non è l’Arena, il talk d’approfondimento in onda su La7.

I due hanno avuto un breve flirt ma successivamente hanno deciso di dividere le loro strade. Per quale ragione? A svelarlo sono stati loro stessi a distanza di anni. Una storia nata quando la madre di Maelle e il piemontese erano molto giovani quando entrambi muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Massimo Giletti si confessa da Maurizio Costanzo

A distanza di anni è stato lo stesso Massimo Giletti ha svelare il vero motivo della fine della sua relazione sentimentale con Antonella Clerici. Durante una sua ospitata a L’Intervista di Maurizio Costanzo, il giornalista torinese ha parlato della sua ex fiamma, svelando al pubblico di canale 5 dei particolari davvero inediti.

In quell’occasione il padrone di casa di Non è l’Arena disse che tra lui e l’ex conduttrice de La prova del cuoco è cresciuta poco a poco e li ha coinvolti tanto. Se lui tornasse indietro a quel periodo, non riuscirebbe a non pensare ai momenti belli. Ora può posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ha amato nella sua vita.

Le ragioni della separazione

Intervistato da Maurizio Costanzo, un Massimo Giletti con le lacrime agli occhi ha rivelato la ragione per la quale ha lasciato Antonella Clerici. In pratica la professionista lombarda voleva formare una famiglia mettendo al mondo un figlio, mentre lui non si sentiva ancora pronto a fare un passo così importante.

Per questa ragione il giornalista torinese disse: “Non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi“. Nonostante l’allontanamento i due artisti della Rai sono rimasti in ottimi rapporti. La Clerici ha messo al mondo Maelle e dopo la fine della storia con Eddy Martens, ora sta con Vittorio Garrone. Mentre Giletti è fidanzato con una donna che si chiama Silvia.