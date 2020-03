Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono lasciati

Dopo un periodo di crisi, la coppia nata a Uomini e Donne ha preso una decisione definitiva. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Alessandro e Veronica si sono lasciati

Alessandro Zarino era stato prima un tentatore di Temptation Island e poi un tronista. Tuttavia, nel suo percorso a Uomini e Donne si è concentrato solamente su una ragazza: Veronica Burchielli. All’inizio quest’ultima usciva sia con lui che con Giulio Raselli.

Poi lei si è dichiarata per Alessandro e ha fatto dei passi molto importanti per lui, come quello di presentargli (in videochiamata) i suoi nonni. A quel punto, però, Alessandro ha fatto un passo indietro. Lei, offesa, se ne è andata dallo studio per non tornare più, e lui per non perderla ha deciso di sceglierla.

Veronica ha detto di no ed ha accettato di sedersi sul trono. Dopo tre settimane, la ragazza ha confessato di pensare ancora ad Alessandro. L’ha cercato tramite la redazione e poi ha deciso di lasciare il programma per iniziare una storia con lui. Dopo i primi tempi, felici e spensierati, la lontananza ha giocato loro un brutto scherzo. Dopo settimane di crisi, poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale: Alessandro e Veronica si sono lasciati.

Il messaggio di Veronica

Da settimane Alessandro e Veronica hanno ammesso di essere in un periodo di forte crisi. Lui, recentemente, aveva rilasciato un’intervista in cui parlava di difficoltà e di avere intenzione di tornare presto in Australia. Qualche ora fa ecco arrivare la conferma della rottura.

Veronica ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato i motivi della sua assenza dai social. Lei non riesce a fingere che tutto vada bene e per rispetto a tutte quelle persone che li hanno sempre seguiti con affetto era giusto raccontare delle cose. Nell’ultimo periodo non ha mai detto niente perché non c’era nulla di certo. Inoltre, nonostante i problemi, lei non aveva mai messo in dubbio la coppia. Invece, è stata presa una decisone e lei ed Alessandro hanno preso strade diverse.

Lei ci ha creduto molto in questa storia, non rinnega nulla ed è molto contenta di aver conosciuto la sua famiglia. Detto questo, i motivi precisi della rottura rimarranno privati. Voi che cosa ne pensate?