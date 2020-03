Clizia Incorvaia affronta l’amante del marito Grazia Sepe: “Fai veramente pena” (VIDEO)

Ieri, domenica 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Dopo ave ampiamente dibattuto circa la questione inerente l’emergenza sanitaria in Italia, Barbara D’Urso ha affrontato argomenti un po’ più leggeri. Nel caso specifico, è avvenuto lo scontro tra Clizia Incorvaia e l’amante di suo marito Grazia Sepe.

Le due donne, entrambe in collegamento video, si sono duramente attaccate. Ad un certo punto dello scontro, però, è intervenuta la padrona di casa per “mortificare” in diretta una delle due. Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Clizia e l’amante di suo marito

Il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è volto al termine, ma molte sono le questioni ancora in sospeso, tra cui quella inerente la sua presunta amante. Grazia Sepe, infatti, sostiene di aver avuto una relazione alla luce del sole, durata ben 4 anni, con il cantante de Le Vibrazioni. La donna, durante il collegamento, ha detto alla sua interlocutrice di non essersi mai sentita l’amante di Sarcina, in quanto quest’ultimo le ha sempre fatto credere che il suo matrimonio fosse finito da tempo.

Inoltre, Grazia ha anche accusato Clizia di essere una calcolatrice in quanto è inverosimile che per quattro lunghi anni non si sia resa conto di niente. A quel punto, l’ex gieffina ha perso le staffe ed ha detto alla sua rivale di non permettersi mai più di giudicare la sua vita. Lei è una mamma e per tutti quegli anni non ha fatto altro che provare a tenere unita la loro famiglia. (Clicca qui per il video)

Barbara D’Urso difende l’Incorvaia

Durante il dibattito, Clizia Incorvaia ha detto anche di provare tanta pena per l’amante del marito. Quest’ultima, però, ha continuato ad incalzare giudicando la vita della sua interlocutrice. A quel punto è intervenuta la conduttrice, che le ha messe entrambe a tacere e poi ha mortificato la Sepe. Nel caso specifico, le ha chiesto come si fosse sentita a stare con un uomo sposato con figli per ben quattro anni.

L’ospite ha risposto dicendo di aver creduto di essere la compagna dell’artista e non la sua amante dato che facevano tutto senza inibizioni e vincoli. In quel momento, la D’Urso ha detto alla donna in questione di essere stata poco intelligente nell’affrontare la situazione. Ebbene, i presenti in studio non hanno potuto fare a meno di applaudire.