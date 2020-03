Amici 19, gossip: arriva la reazione di Francesca Tocca al post fiume di Valentin

Francesca Tocca ha avuto una reazione precisa al post-sfogo di Valentin che ha parlato della loro relazione. Ecco che cosa ha fatto la ballerina

Amici 19, gossip: Valentin confessa la relazione con Francesca Tocca

Da mesi Amici 19 è coinvolto in un gossip molto particolare. Maria De Filippi nel corso degli anni, quando vedeva qualcuno fare apprezzamenti sulla ballerina professionista Francesca Tocca, diceva che lei era felicemente sposata. Ebbene, quest’anno si è diffusa la voce che il suo matrimonio non fosse più così tanto felice. Non solo, ma anche che la causa della rottura tra Francesca e Raimondo Todaro fosse Valentin, ballerino del programma.

Dopo voci insistenti e quasi smentite, all’improvviso è arrivato il post fiume di Valentin che ha spiazzato tutti. Dopo essere stato eliminato dalla stessa Maria De Filippi dal programma per il suo comportamento, il ballerino ha deciso di dire tutta la verità, o almeno la sua, sulla relazione con la ballerina professionista.

Loro due sono stati partner di ballo da ottobre, poi a dicembre e gennaio, quando lui è tornato in Romania dalla famiglia, lei gli ha scritto per gli auguri e da lì si sono sempre sentiti. Non solo, ma da quel momento hanno trascorso insieme tutti i weekend. Francesca gli aveva detto che con il marito era finita ad ottobre, ma lui aveva deciso di fare un passo indietro e di lasciarla per non rovinare la famiglia. Poi ha chiesto scusa per essersi innamorato di una donna sposata.

La reazione di Francesca

Fino al post improvviso di Valentin tra i due ballerini sui social c’era stato un continuo scambio di video romantici e di cuori. Francesca aveva continuato con questi riferimenti anche nei momenti in cui Valentin aveva pubblicato il post.

Poi i più attenti si sono accorti che Francesca, all’improvviso, non ha più condiviso Instagram Stories e ha smesso di seguire il ballerino. Insomma, alla fine sembra che Valentin abbia fatto tutto di testa sua e che Francesca fosse all’oscuro di questa sua decisione. Che tra i due sia davvero tutto finito?

Valentin evita i commenti

Dall’altra parte, mentre Francesca non commenta e non vuole alimentare discussioni, Valentin ha deciso di rimuovere la possibilità di commentare i suoi post sui social. Inoltre, ha bloccato tutti coloro che hanno scritto qualcosa di negativo nei suoi confronti nelle settimane scorse. Inevitabilmente, la maggior parte degli utenti non ha apprezzato il comportamento del ballerino di latino americano.