Valeria Marini confessa la verità sul tampone: “Non l’ho mai fatto”, caos a Live non è la D’Urso(VIDEO)

Per giorni, o forse sarebbe meglio dire settimane, si è dibattuto circa la possibilità che Valeria Marini avesse fatto un tampone per il Coronavirus prima di entrare al GF VIP. La showgirl, infatti, mentre era nel reality, cominciò a non sentirsi molto bene e i coinquilini ipotizzarono potesse trattarsi del COVID-19.

La donna, allora, per tranquillizzarli disse loro di aver fatto il test e di essere risultata negativa. Una volta uscita dalla casa, però, Selvaggia Lucarelli ha messo in discussione la questione portando delle prove tangibili. Per tale ragione, è sembrato opportuno chiarire la cosa a Live non è la D’Urso.

La verità di Valeria Marini sul tampone

Nel corso dell’ospitata da Barbara D’Urso, Valeria Marini ha parlato della storia del tampone ed ha fatto un po’ di chiarezza. La protagonista ha ringraziato la padrona di casa per averle dato la possibilità di intervenire sulla questione e poi ha svelato tutto. La showgirl ha cominciato a fare un giro di parole che, in poco tempo, ha spazientito la conduttrice. Dopo poco, infatti, Barbara D’Urso le ha chiesto di andare al sodo.

In quel momento, l’ospite in collegamento video ha ammesso di non aver mai fatto il test per il Coronavirus. Prima di entrare in casa, infatti, Valeria accusò dei problemi alla gola e alla voce. Per tale ragione, il suo medico di fiducia le prescrisse un tampone faringeo. A quel punto, la showgirl ha confessato di essersi sottoposta a questa tipologia di esame. Non essendo un dottore, però, la donna ha ammesso di aver creduto che fosse quello per il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. (Clicca qui per il video)

Lo scontro con Alba Parietti e Barbara D’Urso

I presenti in studio son rimasti un po’ perplessi dalla sua spiegazione, in particolar modo Alba Parietti. L’opinionista, infatti, dopo aver mostrato un po’ di sgomento, ci ha tenuto a ribadire che Valeria Marini non avesse mai fatto il tampone e quindi ha mentito a tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP.

Una volta chiarito questo punto, la presentatrice è andata oltre. Verso la fase conclusiva dello show, però, la D’Urso ha perso le staffe contro Valeria. Si stava discutendo delle liti con Antonella Elia e Fernanda Lessa e la showgirl ha fatto capire di non essere interessata al dibattito. A quel punto, Lady Cologno le ha detto che se voleva poteva anche andare via.