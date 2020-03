“Ho tanta paura, non mi vergogno a dirlo”: Amadeus blindato, la confessione del conduttore dei Soliti Ignoti

Come sta vivendo Amadeus la quarantena?

Senza ombra di dubbio Amadeus è uno dei conduttori italiani più amati dell’ultimo periodo. Il professionista Rai è reduce dalla conduzione e direzione artistica della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma anche padrone di casa dei Doliti Ignoti – Il Ritorno.

Purtroppo da un paio di settimane vanno in onda le repliche a causa del provvedimento preso dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ma come sta vivendo questi momenti concitati Amedeo Sebastiani? A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di una lunga intervista a Oggi, il magazine di gossip e televisione diretto da Umberto Brindani.

Il conduttore dei Soliti Ignoti rimasto bloccato a Roma con la famiglia

Intervistato dal periodico Oggi, alla domanda costa vivendo la quarantena per il Covid-19, Amadeus ha risposto così: “Sto chiuso in casa, come il 99 virgola 9 per cento degli italiani, cioè tutti coloro che hanno capito che così bisogna fare. Se esco è solo per andare al supermercato qui vicino a comprare il pane, o l’acqua, le cose basiche per vivere”. Poi il giornalista ha chiesto all’artista veronese ma di origini siciliane dove vive al momento.

A quel punto il presentatore dei Soliti Ignoti ha detto che sta nella sua casa della Capitale. Lui, la moglie Giovanna Civitillo e il loro figlio José sono andati via da Milano intorno al 20 febbraio. In quell’occasione l’artista doveva registrare il game show di Rai Uno, quindi da allora non ci sono più mossi. “E da diversi giorni siamo proprio blindati in casa: credo che sarà così ancora per qualche settimana”, ha precisato Sebastiani.

Amadeus ammette di avere paura per il Covid-19

Nel corso della lunga intervista al magazine diretto da Umberto Brindani il giornalista gli ha chiesto come la sta vivendo suo figlio José. A quel punto Amadeus ha detto che il ragazzino capisce bene cosa sta accadendo nel nostro Paese. Ovviamente il bambino è molto dispiaciuto perché non vede gli amici, la scuola è sospesa.

“Lui è nei Pulcini dell’Inter, ma anche il calcio ovviamente si è fermato”, ha ribadito il marito della Civitillo. Il padrone di casa del quiz Soliti Ignoti – Il Ritorno ha anche ammesso di avere tanta paura e non si nasconde a dirlo. C’è da sottolineare che Sebastiani e ipocondriaco.