Una coppia molto discussa della prima edizione di Temptation Island Vip ha deciso di dividere le proprie strade dopo tante difficoltà affrontate per tornare insieme. Ecco che cosa è successo

Temptation Island Vip: nota coppia ha deciso di lasciarsi

Forse ricorderete ancora i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Le coppie erano: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito.

Ebbene, la coppia che da poco ha dato l’annuncio della rottura è quella formata da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Lui ha pubblicato una Instagram Story in cui ha rivelato di non aver detto nulla fino a questo momento per tutto quello che sta succedendo in Italia.

Tuttavia, viste le tante domande degli utenti ha voluto precisare che lui e Alessandra si sono lasciati. Secondo la sua versione non c’è stato nessun litigio ma le cose sono andate cosi con una decisione presa in comune accordo. (Continua dopo le foto)

Il percorso di Andrea e Alessandra

La coppia aveva deciso di mettersi alla prova nel programma per vedere se Andrea riusciva a colmare quelle mancanze e quelle insicurezze di Alessandra. Invece, in modo del tutto inaspettato, è stata proprio lei a cedere alla tentazione avvicinandosi molto a Andrea Cerioli. Quest’ultimo era molto preso dalla ragazza, l’ha corteggiata e anche dopo la fine del programma l’ha sentita e aspettata.

Lei, però, ha deciso di tornare con Andrea Zenga. Non è stato facile perché lui non si fidava più di Alessandra, ma dopo mesi aveva deciso di ascoltare il suo cuore e dare alla loro storia una seconda possibilità. Evidentemente la relazione aveva degli altri problemi e alla fine non sono riusciti a risolverli nonostante il sentimento che li legava. Voi che cosa ne pensate di questa coppia? (Continua dopo la foto)

Il percorso delle altre coppie

Ricordiamo anche che cosa è successo alle altre coppie. Sossio e Ursula, ad esempio, si sono lasciati, ma dopo mesi a Uomini e Donne da single sono tornati insieme e hanno avuto una bambina. Valeria Marini ha lasciato Patrick Baldassarri. Nilufar e Giordano hanno continuato la loro relazione salvo poi interromperla qualche mese dopo. Stefano e Nicoletta hanno superato il programma e stanno ancora insieme. Fabio e Marcella si sono sposati e hanno avuto un bambino.