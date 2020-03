Barbara D’Urso non vuole fare il tampone per il Coronavirus, il web sbotta: “Non hai rispetto”

In questo clima così particolare e difficile, c’è sempre spazio per il gossip e per le polemiche. Nelle ultime ore, a finire al centro di una bufera è stata Lady Cologno. Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Barbara ha svelato di non essersi voluta sottoporre al tampone per il Coronavirus.

La donna ha spiegato anche i motivi che l’hanno condotta verso questa decisione, ma il suo atteggiamento non è affatto piaciuto alla community di Instagram. Al di sotto del suo ultimo post, infatti, si è sollevata una polemica molto aspra.

Barbara D’Urso svela perché non fa il tampone

In seguito alla diffusione della notizia relativa alla positività di Piero Chiambretti al COVID-19, tutti i vip che sono stati in contatto con lui sono stati avvisati. Tra questi c’è Serena Grandi, la quale ha confessato di aver abbracciato e baciato il conduttore di CR4 La Repubblica delle donne. Successivamente, però, l’attrice è stata ospite per ben due volte nei salotti della conduttrice Mediaset. Per questo motivo, in molti si sono domandati se Barbara D’Urso avesse o meno fatto il tampone per il Coronavirus.

Ieri sera, la presentatrice è intervenuta sulla questione ed ha fatto chiarezza. Ogni mattina, il cast di Mediaset controlla la temperatura a tutti i dipendenti. Dopo provvede a dare guanti e mascherine sterili a tutti allo scopo di rispettare tutte le misure di prevenzione necessarie. A parte queste accortezze, però, la conduttrice ha detto di non aver voluto fare il test per non togliere la possibilità alle persone più bisognose.

Il web sbotta

Barbara D’Urso, dunque, ha scelto di non fare il tampone per il Coronavirus in quanto non presenta sintomi gravi. Considerando che c’è una forte emergenza in Italia, ha preferito non richiedere l’esame in modo da lasciare spazio a chi ne ha più bisogno. Questo atto di generosità, però, non è stato compreso dai telespettatori.

In molti, infatti, hanno posto l’accento su di una questione molto importante. La presentatrice sta continuando a farsi truccare, pettinare e vestire dai suoi collaboratori. Questo, naturalmente, implica l’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza necessarie di almeno un metro tra le persone. Proprio per tale ragione, il web ha attaccato la D’Urso dicendo di non avere rispetto dato che potrebbe fare queste cose da sola.