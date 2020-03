Flavio Insinna e L’Eredità sommersi dalle critiche: “State regalando ascolti a Paolo Bonolis…”

L’Eredità sommersa da numerose critiche: ecco il motivo

E’ passata solo una settimana esatta da quando non vanno più in onda le puntate inedite de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Infatti, dallo scorso 4 marzo il Governo ha emanato un provvedimento che prevede la distanza social, al’assenza di posti affollati e altre regole.

Per questi impedimenti nati per combattere la diffusione del Coronavirus, i vertici di Viale Mazzini insieme a Flavio Insinna hanno preso una decisione. Ovvero di bloccare almeno per il momento le registrazioni del quiz tv. Quindi alla stessa ora vengono trasmesse delle repliche ma, stando ai dati Auditel fornito negli ultimi giorni l’iniziativa della tv pubblica non sta per niente piacendo al pubblico.

Il pubblico non approva le ultime scelte fatte dai vertici di Viale Mazzini

Stando ad alcuni internauti, su Twitter, sono rimasti particolarmente delusi dalla messa in onda del nuovo format L’Eredità. Infatti gli appuntamenti del game show di Flavio Insinna sono stati tagliati e montati facendo vedere al pubblico di Rai Uno solo i punti salienti del programma che nel 2020 ha raggiunto il 18esimo anno di messa in onda.

Inoltre, la scorsa settimana per ben tre volte la replica del programma con La Ghigliottina ha subito un cambio, trasmettendo il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Ancora critiche da parte degli utenti sui vari social network che ha fatto crollare gli ascolti.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti dopo mesi superano il collega romano Flavio Insinna

In tutto questo ad avere dei vantaggi è stata la rete ammiraglia Mediaset. Infatti i telespettatori italiani hanno scelto di seguire Avanti un altro, il simpatico quiz tv condotto dalla coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anch’esso sempre in replica.

Lo share si è spostato quindi su Canale 5 ottenendo oltre sei milioni di telespettatori, superando per la prima volta da mesi a questa parte la concorrenza L’Eredità. Infatti quest’ultimo si aggira intorno ai cinque milioni scendendo di almeno un milioni di spettatori rispetto alla media annuale.