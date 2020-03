“Inquadrature pericolose”: Miss Claudia di Avanti un altro mostra le sue mutandine, cosa ne penserà Bonolis? [FOTO]

Mediaset premiata dal pubblico

Un’altra settimana da incorniciare per Canale 5. Infatti le repliche di Avanti un altro per la seconda settimana consecutiva stanno regalando degli ottimi ascolti alla rete ammiraglia Mediaset. Nonostante la presa di posizione da parte di Paolo Bonolis che non è d’accordo con i vertici del Biscione, quest’ultimi sono comunque soddisfatti della loro decisione.

Ricordiamo che da 15 giorni nella fascia preserale vanno in onda degli episodi non inediti a causa del calo delle pubblicità. Sembrerebbe, infatti, che gli sponsor pagherebbero molto meno a causa della crisi causata dal Covid-19. Nel frattempo alcuni protagonisti del quiz intrattengono il loro pubblico social su Instagram. Tra questi c’è anche Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri.

Claudia Ruggeri fa un regalo piccante ai follower di IG

Ancora una volta Claudia Ruggeri ha fatto un bel regalo a tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti nelle ultime ore la cognata di Paolo Bonolis ha postato uno scatto mozzafiato su Instagram. Nella foto in questione non la si vede in viso ma Miss Claudia ha inquadrato qualcos’altro: la sue mutandine.

Un’iniziativa che ha letteralmente infiammato il popolo del web che non ha perso tempo a premiarla. Infatti i follower si sono precipitati sul suo account per lasciarle un mi piace e commenti di ogni tipo. Inoltre la donna ha dato appuntamento a lunedì per un appuntamento imperdibile.Lei e lo scienziato pazzo di Avanti un altro erano in live su una radio romana. (Continua dopo il post)

Avanti un altro in replica batte L’Eredità, anche’essa in replica

Come accennato prima, le repliche di Avanti un altro si stanno rivelando una vera e propria sorpresa. Infatti, se fino a un mese fa gli episodi inediti avevano una media di 4,5 milioni di telespettatori e quasi il 20% di share, da un paio di settimane tutto è cambiato, ma in modo positivo.

Infatti la nuova formula de L’Eredità di Flavio Insinna non sta per niente convincendo il pubblico di Rai Uno, quindi parte di esso si è spostato su Canale 5 per vedere il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quindi c’è stato un incremento raggiungendo anche il 22% di share, un record.