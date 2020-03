GF Vip: Adriana Volpe ha avuto una storia con Fabio Testi? L’attore conferma tutto

Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto una relazione in passato. Ecco che cosa ha confessato l’attore a Live – Non è la D’Urso

GF Vip: Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto un flirt?

Qualche settimana fa, mentre Adriana Volpe era impegnata a difendersi dagli attacchi di Antonio Zequila che continuava a dire di aver avuto una relazione con lei, sul settimanale Nuovo Tv era uscito un altro gossip.

Secondo la rivista Adriana Volpe non ha avuto una storia con Er mutanda ma con un altro concorrente del Grande Fratello Vip sì. In particolare, con l’attore Fabio Testi. L’argomento non è mai stato affrontato, ma nella serata di domenica 29 marzo a Live-Non è la D’Urso è stata chiarita ogni cosa.

Fabio Testi confessa: ‘È vero’

Fabio Testi è stato ospite del programma Live-Non è la D’Urso e la conduttrice gli ha chiesto una conferma o una smentita di questo gossip che stava circolando su lui e Adriana Volpe. L’attore ha confermato tutto. Tra loro c’è stata una storia 20 o 25 anni fa, così come testimoniava la foto pubblicata dal settimanale Nuovo. Tuttavia, per Fabio non era bello parlare di questa cosa proprio adesso che Adriana è sposata e ha una bambina. Lo ha trovato inappropriato e ha chiesto di dimenticare.

Barbara D’Urso, però, è intervenuta cercando di sdrammatizzare. La conduttrice ha invitato Fabio Testi a non farne un dramma se è una cosa successa così tanti anni fa. Adriana, sicuramente, può spiegare alla sua bambina che quando era giovane aveva un altro amore. Voi che cosa ne pensate?

Il percorso al GF Vip

Fabio Testi e Adriana Volpe si sono ritrovati concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore è stato eliminato al televoto un paio di settimane fa. Mentre Adriana ha deciso volontariamente di abbandonare il reality per le condizioni di salute molto gravi di suo suocero. Infatti, poco dopo è venuto a mancare a seguito di gravi patologie e dell’infezione da Coronavirus.

Secondo Alfonso Signorini sono stati due grandi protagonisti del programma. Fabio ha portato la sua esperienza e il suo carattere pacato, dimenticandosi la parte da attore e facendo vedere l’uomo. Adriana è stata una colonna portante per tutti all’interno della Casa, ha sempre avuto tutto sotto controllo e ha cercato di diffondere la sua bontà e la sua diplomazia. Voi siete d’accordo con questa descrizione?