Adriana Volpe, clip toccante per il suocero, interviene Stefania Orlando: “Splendida persona” (VIDEO)

Dopo essere uscita dalla casa del GF VIP a causa del decesso di suo suocero Ernesto Parli, Adriana Volpe ha deciso di essere molto attiva sui social. In un primo momento, la donna e tutta la sua famiglia aveva deciso di mantenere massimo riserbo sulla vicenda. In seguito, però, le cose sono venute a galla e l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha chiarito un bel po’ di cose.

Nelle ultime ore, ad esempio, l’ex gieffina ha deciso di pubblicare un video molto toccante dedicato al padre di suo marito. Al di sotto di tale post è intervenuta anche l’ex collega Stefania Orlando. Vediamo cosa ha detto.

Il video di Adriana Volpe per il suocero

L’ultimo post di Adriana Volpe è dedicato, ancora una volta, al suocero. Nella clip in questione è presente un collage di immagini della sua famiglia. Il tutto è stato arricchito dalla cantone “Io rinasco in te”, che contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più emozionante. La presentatrice ha ricopiato alcune strofe del brano che per lei sono molto importanti. In seguito ha scritto che tale canzone, già bellissima di per sé, assume una connotazione ancora più speciale in questo determinato momento.

Il video, ovviamente, è divenuto virale in poco tempo ed ha ottenuto numerosi like e commenti d’apprezzamento. Ad ogni modo, a destare particolare clamore è stato il commento di un’ex collaboratrice della Volpe, stiamo parlando di Stefania Orlando. Se con Giancarlo Magalli le cose non sono affatto andate nel migliore dei modi, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto con altri ex colleghi.

Il commento di Stefania Orlando

La Orlando, infatti, ha detto di apprezzare molto la canzone che Adriana Volpe ha voluto dedicare a suo suocero e poi ha aggiunto di reputare la sua ex collaboratrice una persona splendida. La conduttrice, dal canto suo, si è limitata ad inserire tre cuoricini come ringraziamento per il bel pensiero.

A parte questo commento, molti altri fan sono intervenuto per far sentire alla loro beniamina tutto l’affetto possibile. Inoltre, sembra sempre più appurata la convinzione che la donna sia la vincitrice morale di questo GF VIP.