Amici 2020, Javier si dispera per l’ex fidanzata. Ecco la reazione di Talisa

Javier si dispera per l’ex

Nelle ultime ore Talisa Ravagnani è tempestata di domande da molti utenti social dopo una richiesta di Javier Rojas. Quest’ultimo ha espresso il desiderio di voler sentire l’ex fidanzata ai suoi compagni d’avventura. Nonostante gli abbiano consigliato di evitare, lui non ne ha voluto sapere.

Ha chiesto alla produzione di chiamarla, ma lei si è rifiutata di avere un confronto davanti alle telecamere. Non si è arreso, dunque si è recato nella sala prove per riflettere nella totale solitudine. Ha approfittato per scrivere una lettera da far leggere alla sua ex. I fan di Talisa si sono preoccupati al punto tale da contattarla in privato sul Instagram. La risposta non è tardata ad arrivare.

‘Vorrei chiamarla per sapere come sta, poi nono so…vedremo’

Javier si dispera per l’ex. Dopo essersi lasciato andare con Talisa sembrava che avesse messo un punto alla relazione. In effetti è passato più di un mese da quando ha fatto delle promesse alla ballerina. Prima che lei andasse via, hanno giurato che si sarebbero riabbracciati al termine del talent-show.

Purtroppo il ragazzo sta facendo dei passi indietro, dato che è tentato dall’idea di contattare l’ex. Sia Gaia che Giulia gli ha consigliato di aspettare perché deve darle del tempo. In realtà lui vorrebbe sentirla, ma non sa cosa dirle. Non vuole una possibilità per rimediare, ma per ora vorrebbe sapere come sta. E’ chiaro che non ha le idee chiare, anche se poi ha esternato ciò che sta provando su un foglio.

Nel frattempo Talisa ha visto tutto e non ha nascosto il suo dispiacere. Stanca dei commenti che legge sul web, è intervenuta per spiegare la situazione. Con le lacrime agli occhi ha detto che non sa cosa pensare. Non è un bel periodo, dunque ha invitato tutti a essere più delicati e meno invadenti. Il pubblico di Maria De Filippi sperava nel loro amore, ma a quanto pare Javier ci sta ripensando.

Javier contro Nicolai

Javier è a un passo dalla vittoria, ragion per cui deve mettere da parte le questioni sentimentali. Nella finale i telespettatori non vedono l’ora di assistere alle sfide che decreteranno il vincitore delle categorie del canto e della danza. Javier darà del filo da torcere a Nicolai, il ballerino più votato dalla giuria. Anche se non otterrà la vittoria, scalerà sicuramente la vetta del successo dopo il programma.