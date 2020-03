Alessandro Zarino Uomini e Donne verità disarmante su instagram

Alessandro Zarino, con Veronica tutto difficile sin dall’inizio

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne e ha terminato la sua avventura in malo modo, coloro che seguono il programma sanno che il suo percorso è giunto al termine senza una scelta. Ai tempi Alessandro decise di scegliere Veronica Burchielli soltanto per un discorso fatto dalla tronista. Se non fosse stato per alcune dichiarazioni della donna, probabilmente a lei non ci avrebbe nemmeno pensato.

A causa di tutto questo il ragazzo venne accusato di essere una persona finta, esibizionista presente nel programma soltanto per pubblicità, per soldi. Alla fine la scelse Ma lei disse di no. Per poi salire lei sul trono la stessa puntata ed abbandonare il programma per raggiungerlo, chiarire e provare e conoscersi fuori.

I due infatti sono stati insieme per qualche mese, circa due mesi. Adesso hanno deciso di rivelare quanto successo. La loro relazione è giunta al termine, proprio ieri Veronica ha voluto raccontare cosa è successo senza scendere nei particolari.

Alessandro Zarino, se Veronica vuole la privacy, lui vuole essere chiaro

Alessandro zarino, proprio poco dopo Veronica ha fatto delle storie dove ha voluto chiarire tutto. Infatti Veronica si è limitata a dire che tra loro le cose non hanno funzionato, Ma che preferisce almeno per il momento tenere tutto per sé. Ha poi chiesto di essere rispettosi nei suoi confronti perché anche se si è trattato di qualche mese, hanno vissuto tutto intensamente, provavano Sentimenti forti l’uno per l’altra.

Alessandro invece ha deciso di parlare e di spiegare cosa è successo in realtà. Ha scritto sulle storie Instagram tutto a cuore aperto cercando di essere il più sincero possibile. Ha affermato che tra loro due c’erano tante incomprensioni, che non riuscivano a capirsi pur parlando la stessa lingua. In questi mesi sono stati parecchio impegnati lavorativamente parlando, di conseguenza non hanno avuto la possibilità di vedersi come sarebbe stato giusto fare.

Impegni lavorativi, incomprensioni, una serie di problemi che non hanno permesso di stare insieme e viversi serenamente al 100%. Il coronavirus ovviamente ha creato qualche difficoltà in più, non ha permesso loro di vedersi pur essendo totalmente liberi, così la loro pazienza, il grande amore non ha retto e hanno deciso di portare al termine la relazione.

Il pubblico si divide, chi è a favore e chi è contro

Come per tutto, il giudizio del pubblico si è diviso. Proprio come ai tempi di Uomini e Donne c’era chi riteneva Veronica una persona falsa e chi invece lo pensava di Alessandro anche oggi il giudizio si separa. Ci sono coloro che credono ciecamente all’amore tra i due, e coloro che invece non ci hanno mai creduto e che pensano oggi sia stata una messa in scena, tutto studiato soltanto per far parlare di sé.