Al Bano Carrisi innamorato di una giovanissima le immagini parlano chiaro

Al Bano Carrisi, Chi è la donna in sua compagnia?

Al Bano Carrisi, da sempre affiancato a Lore,Lecciso o al massimo a Romina Power si mostra in compagnia di una bellissima ragazza. Bionda, alta, un fisico da paura, due occhi disarmanti.La ragazza però ha molti anni meno rispetto a lui.

Il gossip impazza, se negli anni si è sempre parlato di una relazione tra lui e Romina o al massimo tra lui e Loredana, oggi si parla di una nuova donna. Lei che sembrerebbe essere entrata a far parte della sua vita quotidiana. Ma qualora questa fosse la verità, come reagirebbe il pubblico a sapere che il cantante di Cellino San Marco ha iniziato una relazione con una ragazza molto più giovane?

Il dubbio viene innescato da Loredana Lecciso che pubblica la foto dei due insieme molto vicini, sembrano conoscersi da una vita, sembrano essere molto intimi. E infatti è proprio così, se non fosse però che si tratta della sua bambina. È la figlia Jasmine, colei che non si è mai mostrata sotto i riflettori, colei che ha rubato il cuore del suo dolce papà. (Continua dopo la foto)

Al Bano Carrisi, un papà straordinario ma poco presente

Il cantante, negli ultimi mesi ha dichiarato di essere single, dopo la rottura con Loredana Lecciso si è parlato spesso di un ritorno di fiamma con Romina Power, che entrambi però hanno smentito.

Sembrerebbe essere vero, il cantante pugliese è al momento non impegnato, e probabilmente non ne vuole più sapere, la sua vita sentimentale è stata parecchio tormentata, sembra essersi stancato. Nonostante sia Romina che Loredana Non smettono mai di affermare che il cantante è un padre doc, il papà migliore al mondo, sempre presente, sempre a favore dei figli.

Proprio in quest’ultimo periodo si sta dedicando completamente a loro, cercando di recuperare tutto il tempo che a causa del suo lavoro che lo costringe a stare spesso fuori non ha potuto trascorrere con loro. Peccato però che a causa del coronavirus non è possibile farlo al 100% come tutti avrebbero voluto. Lo stanno facendo come tutte le famiglie del mondo, uniti ma a distanza.

Un grave lutto ha colpito Al Bano e Romina Power

In questo periodo inoltre Al Bano Carrisi sta attraversando un momento davvero difficile, a causa della perdita di un grandissimo amico, tra l’altro anche testimone di nozze del matrimonio con Romina Power. I due si conobbero e si sposarono proprio grazie a detto Mariano che li ha lasciati dopo essere stato colpito dal coronavirus,