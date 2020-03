Loredana Errore, ex concorrente di Amici, ha deciso di scrivere una lettera a Maria De Filippi attraverso i social. Ecco le parole della cantante

Amici: Loredana Errore scrive a Maria De Filippi

Sono passati dieci anni dall’edizione di Amici di Maria De Filippi in cui i telespettatori hanno visto la competizione tra due cantanti un po’ fuori dal comune: Emma Marrone e Loredana Errore. Vi ricordate di loro? A quel tempo ha fatto scalpore il comportamento di Rudy Zerbi, presente nella giuria del serale come discografico, che criticava costantemente Emma. Invece, trovava che Loredana fosse un vero talento, l’unica in grado di sfondare nel mondo della musica.

Le profezie di Rudy Zerbi, anche in quel caso, non si sono avverate. Emma Marrone ha avuto una carriera straordinaria che continua anche oggi. Loredana Errore, invece, dopo il primo disco non ha avuto spazio nel mondo della musica. Oggi, la cantante ha deciso di scrivere a Maria De Filippi.

Il post di Loredana

Loredana Errore ha pubblicato diversi album e ha collaborato con Biagio Antonacci e Loredana Bertè. Tuttavia, di lei non si è parlato molto ed è sparita dal mondo della tv. A dieci anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi la cantante ha deciso di scrivere alla conduttrice con la formula “Cara Maria”.

Loredana ha descritto il suo primo provino al quale si è presentata con un computer che non funzionava ma la conduttrice ha avuto la pazienza di aspettare. Ha ricordato come lei le abbia “aperto la porta” per il suo sogno, quello di diventare a tutti gli effetti una cantante. Tuttavia, i pesi che portava a quel tempo non le hanno permesso di volare come avrebbe voluto. Poi ha confessato che “nonostante l’acerba età” non ha mai smesso di volerle bene.

Loredana ha ringraziato Maria e lo staff del programma per averle permesso di vivere quell’esperienza ed è sicura che prima o poi lei e la conduttrice si ritroveranno e si chiuderanno in un grandissimo abbraccio. (Continua dopo il post)

Non sono stati anni facili per Loredana, che in un incidente d’auto ha anche rischiato la paralisi, ma adesso è pronta per nuovi progetti, nuove canzoni, sicura di poter testimoniare “la vita e il bello che sa dare”. Voi che cosa ne pensate? Maria De Filippi la ospiterà in un suo programma prima o poi?