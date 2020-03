Valentin Amci 19, il ballerino rischia la querela, provocazioni anche per Giulia Pauselli

Valentin, il programma al centro di ogni discussione proprio grazie a lui

Valentin quest’anno è stato protagonista assoluto di Amici 19, totalmente al centro di ogni polemica del programma. Come abbiamo avuto modo di capire, tra le mille polemiche il reality ha avuto tanto seguito.

Una delle ultime notizie che hanno permesso di parlare e straparlare è stata quella che ha a che fare con Francesca Tocca ballerina professionista del reality ed uno dei concorrenti, Valentine. Come sappiamo Francesca Tocca è impegnata in una relazione sentimentale con Raimondo Todaro con il quale ha soprattutto una figlia.

Qualche puntata fa Valentine ha messo in chiaro quanto avvenuto tra lui e la ballerina, il ragazzo aveva già condiviso delle foto in cui è ritratto insieme a lei, mentre ballano in maniera molto sensuale, coinvolti e travolti da qualcosa che non è la semplice e pura passione per il ballo.

Valentin, le rivelazioni non piacciono a tutti

Valentin ha quindi fatto capire in tutti i modi che tra loro due c’è qualcosa che va oltre. Forse però è stato troppo superficiale nel non pensare che La donna è già impegnata. Tutto è andato avanti nonostante il rimprovero da parte di Maria De Filippi che durante una puntata del serale ha messo in chiaro la situazione.

Ha infatti fatto capire di essere al corrente di quanto fosse successo tra lui e la ballerina. Lui ha comunque continuato, ha portato avanti la sua relazione con Francesca. Fino a qualche giorno fa, quando ha detto di averla lasciata, perché si è fatto trasportare da qualcosa che in realtà non era amore.

Adesso a causa di alcune rivelazioni il ballerino sembrerebbe essere a rischio querela per diffamazione. A minacciarlo è un’altra ballerina di Amici che prende le difese di Francesca. Non è Raimondo a difenderla, almeno non per adesso, è Giulia Pauselli con la quale ci sono stati alti e bassi.

Giulia Pauselli accusa Valentin di essersi approfittato della ragazza

Infatti Giulia agazza ha subito prese le difese dell’amica pubblicando dapprima un post chiarificatore nei confronti della relazione tra i due. Il post è stato subito eliminato. In seguito la ragazza ha detto la sua su quanto sta evento, invitando Valentine A tornare indietro e rimangiarsi una serie di cose che ha detto senza riflettere. Giulia lo ha anche informato che può essere denunciato essendoci tutti gli estremi per diffamazione pubblica e non soltanto.

Infatti Giulia ha insinuato nella mente di tutti un grosso dubbio: potrebbe essere che Francesca non avrebbe mai voluto mettere in mostra i suoi sentimenti e parlare di quanto accaduto in pubblico? Adesso infatti è a rischio una famiglia all’interno della quale c’è una bambina. Ma era davvero il caso di creare un caos più grande di quello che è?