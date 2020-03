Wanda Nara non ha rispettato la quarantena, è bufera: bastar** incosciente! (FOTO)

Wanda Nara non ha rispettato la quarantena e ha lasciato Parigi

Wanda Nara questa volta ha davvero fatto arrabbiare i propri seguaci. A quanto pare la compagna di Icardi insieme ai suoi 4 figli è tornata in Italia senza rispettare le regole imposte dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Come tutti sappiamo, gli italiani hanno l’obbligo di restare a casa ed è severamente vietato fare spostamenti.

Nelle ultime settimane, da quando è iniziata la pandemia, Wanda non ha partecipato nemmeno al Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista. Da quanto Maurito gioca nel Paris Saint Germain, la modella argentina si è trasferita a Parigi. A quanto pare, però, è ritornata in Italia e attualmente starebbe trascorrendo la quarantena sul meraviglioso lago di Como. Ma come ha fatto a rientrare nel nostro paese?

Wanda Nara è tornata in Italia, fan in rivolta

Wanda Nara continua a tenere gli occhi puntati su di lei. Chi segue l’opinionista del Grande Fratello Vip ha notato che negli ultimi giorni è tornata in Italia insieme ai suoi bambini. Una cosa alquanto strana e quasi impossibile, viste le misure imposte dal Governo a casua del Coronavirus. Intanto, però, la compagna di Icardi è a Como e sta trascorrendo la quarantena in una mega villa con tanto di giardino che affaccia sul lago.

Una decisione quella di Wanda Nara di tornare nel nostro paese che ha fatto infuriare i propri seguaci. Infatti, in tanti leggendo i commenti l’hanno insultata pesantemente dandole addirittura della bastarda incosciente. (Continua dopo il post)

Maxy Lopez contro l’opinionista del Grande Fratello Vip

Contro Wanda Nara si è scagliato anche il suo ex marito Maxy Lopez, nonchè padre dei suoi figli. Il calciatore non è affatto d’accordo con la sua decisione di portare i figli in Italia, tra l’altro in Lombardia, epicentro del contagio.

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro.” Parole molto dure, quelle di Lopez che hanno trovato anche l’appoggio di numerosi seguaci. Chissà perchè Wanda Nara si è comportata in questo modo senza rispettare il decreto. Per ora non resta altro che aspettare una sua risposta.