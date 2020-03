GF VIP, Antonio Zequila deluso dai coinquilini: “Mi sono rotto, siete i peggiori della specie” (VIDEO)

Al Grande Fratello VIP gli animi si sono parecchio inaspriti nelle ultime ore a causa dei comportamenti di alcuni coinquilini che non sono andati a genio ad Antonio Zequila. Per trascorrere una domenica diversa, Antonio e Teresanna avevano proposto a tutti di recitare qualcosa.

La maggior parte dei protagonisti, però, non è apparsa affatto propensa a cimentarsi in questa rappresentazione e questo ha innervosito parecchio Er Mutanda. A quel punto, la situazione è degenerata, e l’attore si è scontrato con la stessa Teresanna e poi anche con Paolo.

Scontro tra Antonio e Teresanna

Le giornate all’interno della casa sono lunghe e interminabili, per tale ragione, spesso i VIP si adoperano per intrattenersi ed intrattenere i telespettatori in modo divertente. Ieri sera, ad esempio, si sarebbero dovuti improvvisare tutti attori. La proposta di Antonio Zequila, però, non è stata accolta dai coinquilini. In molti non avevano nessuna voglia di cimentarsi in questo teatrino ed hanno snobbato la questione.

La situazione è degenerata in poco tempo e sono nati scontri e dissapori. Teresanna, che era favorevole all’idea di cimentarsi in questo gioco, ha spiegato al suo interlocutore che forse non era il caso considerado la scarsa voglia mostrata dal resto del gruppo. In seguito, l’ex tronista ha anche detto di non aver apprezzato il fatto che l’attore avesse posto l’accento sul voler mettere alla prova e quasi esaminare i vari concorrenti in materia di recitazione. (Clicca qui per il video)

Zequila contro i coinquilini

I due, quindi, ci hanno messo poco a venire allo scontro e Antonio Zequila ha definito tutti i coinquilini i peggiori della specie. Er Mutanda ha detto di essersi scocciato perché nota da parte di tutti una forte passività che non fa affatto bene. Tutti sembra che abbiano voglia solo di mangiare, dormire e prendere il sole, senza fare nulla di interessante e stimolante.

In seguito, la discussione è continuata in giardino con Paolo Ciavarro. Quest’ultimo ha provato a mantenere il dibattito su di un profilo alquanto basso. Il ragazzo, infatti, ha provato a spiegare al suo compagno d’avventura che non può rimanere male se gli altri hanno un’opinione diversa dalla sua. (Clicca qui per il video)