Sossio Aruta GF vip 4 rischia davvero grosso panico nella casa

Sossio Aruta corre un grande rischio nella Casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa lo ha messo in pericolo

Sossio Aruta nella casa del Grande Fratello vip rischia grosso e per quanto è accaduto, si è scatenato il panico. Infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è trovato in una situazione davvero difficile per una disattenzione che poteva essere particolarmente fatale per l’ex calciatore. Sossio se l’è vista brutta, con un pesante e grosso rischio all’interno della casa più spiata d’Italia.

La sua domenica pomeriggio è stata tutt’altro che tranquilla. Sotto di gli occhi di Paola Di Benedetto e Antonella Elia che hanno visto tutto quello che è successo, il compagno di Ursula Bennardo alla fine è dovuto scappare una cosa molto pericolosa che è successa. Si parla della presenza di un’ape che è andata verso le due donne in maniera molto diretta e minacciosa. Le due hanno iniziato a correre avanti e indietro fino a quando l’insetto non ha deciso di cambiare direzione. Lui si è subito prodigato per salvarle, rischiando di essere punto.

Sossio Aruta, paura al GF Vip

Sossio Aruta è riuscito a salvare le due donne dall’attacco dell’insetto punto Certamente quella presenza dell’Ape poteva causare una puntura dolorosa all’ex Cavaliere di Uomini e Donne che è riuscito invece, a mettere in salvo le due donne. Tra Antonella Elia e Paola Di Benedetto vi è stato non poco imbarazzo per questa situazione.

Però, senza pensarci troppo Sossio è intervenuto ed ha schiacciato l’ape salvando le due belle donne. Dopo questa piccola disavventura però è tornata all’interno della casa del Grande Fratello vip. Le due donne hanno iniziato a ridere tanto, anche da ricordare, quanto gli mancano i loro compagni.

La reazione di Paola Di Benedetto e Antonella Elia

Quello che è capitato a Sossio Aruta ha fatto capire anche molto bene il rapporto che si è instaurato tra Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Le due si fanno molte confidenze a livello sentimentale. Adesso si sta ancora di più rafforzando questo legame di amicizia.

Nel frattempo l’ex calciatore continua a mandare dei messaggi alla sua compagna per dirle quanto la ama e quanto è legato a lei. Per fortuna non è accaduto il peggio con la presenza di questa, per l’interno della casa del Grande Fratello, ma di certo gli inquilini si erano molto spaventati dell’arrivo di questo insetto.