Joe Diffie muore il famoso cantante americano dopo aver contratto il coronavirus

Joe Diffie perde la vita, lutto nel mondo della musica: ecco cosa è successo al cantante country

Lutto nel mondo della musica, un noto cantante muore per il contagio da Coronavirus. Joe Diffie ha perso la vita. Si tratta di un musicista famoso nel genere Country, vincitore anche del Grammy.

E’ morto domenica 29 marzo a causa delle complicazioni dovute all’infezione da Covid-19. La sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in un momento così delicato e la notizia della sua scomparsa, è arrivata due giorni dopo che è avvenuto il decesso.

Il cantante aveva detto di essere infetto ed inoltre, l’ufficio stampa ha voluto comunicare la sua scomparsa specificando però che in questo momento non si ha neanche la possibilità di celebrare i funerali. Sul suo profilo Facebook aveva pubblicato una nota in cui diceva di essere risultato positivo e che stava affrontando questa patologia.

Joe Diffie e il contagio da Covid-19

Joe Diffie ha detto ai suoi concittadini di quanto sia importante rispettare le restrizioni previste dal governo Usa in un momento così particolare. Infatti, la leggenda della musica country aveva specificato di essere positivo al coronavirus ed inoltre, che in questo momento era necessario non uscire di casa.

Purtroppo però non ce l’ha fatta, così come altri esponenti del mondo musicale come Detto Mariano oppure Manu Dibango, anche lui ha perso la vita a causa della pandemia mondiale che sta mettendo in ginocchio ogni angolo del pianeta.

L’addio al noto cantautore

Intanto, ci sono tanti altri cantanti che stanno combattendo la loro battaglia contro questa patologia. Oltre alla morte di Joe Diffie, parliamo anche di la positività al Covid-19 da parte di del tenore Placido Domingo che è attualmente ricoverato in ospedale. Per adesso però il mondo della musica, soprattutto quella folk e country è in lutto per la scomparsa del noto cantautore americano.

Negli anni 90 era diventato particolarmente famoso grazie a una serie di successi con dei singoli che erano arrivati in cima alle classifiche. Aveva 61 anni ed era originario di Tulsa, in Oklahoma. La sua carriera, piena di successi, purtroppo ha avuto questo triste epilogo. Sono molti gli artisti del settore musicale e non solo, che hanno voluto fargli un saluto e dare il cordoglio a sua moglie Tara e ai suoi sette figli nati da quattro matrimoni differenti.