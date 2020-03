Coronavirus, il principe Carlo sta bene: uscito dalla quarantena

Il principe Carlo è guarito dal coronavirus. Inizialmente, l’erede al trono del Regno Unito era risultato positivo al test dopo aver effettuato il tampone. Il reale si era allarmato dopo aver accusato lievi sintomi. Carlo non risulta più essere in autoisolamento.

Il figlio della regina Elisabetta e del duca Filippo di Edimburgo ha osservato le norme britanniche rispettando i 7 giorni di quarantena previsti nel caso. A confermarlo è una nota di Clarence House, residenza ufficiale del principe sita a Londra. Carlo si trovava nella sua residenza scozzese a Birkhall, sul territorio di Balmoral, quando ha iniziato a sentirsi male.

Il principe Carlo ha accusato lievi sintomi da Coronavirus mentre si trovava nella residenza scozzese a Balmoral, il celebre parco ospitante la residenza estiva di Elisabetta II. Dopo aver accertato che fosse stato colpito dal covid-19, Carlo ha deciso di trasferirsi a Birkhall, dove ha passato 7 giorni in autoisolamento.

Qualcuno aveva parlato di privilegi nei confronti del principe britannico, in quanto, di norma, nel Regno Unito non si ha diritto a test col tampone in caso di sintomi lievi, seppur relativi al covid-19. Evidentemente, è stata fatta un eccezione nei confronti dell’aristocratico.

La quarantena di Carlo

La quarantena che Carlo ha dovuto affrontare sembra rientrare, invece, nella norma. Infatti, secondo quanto previsto dalle istruzioni governative del Regno Unito, tutti coloro che manifestino sintomi del coronavirus devono obbligatoriamente procedere ad un isolamento pari ad una settimana. Coloro, invece, che vivono all’interno di un abitazione condivisa da qualcuno che ha sintomi relativi al coronavirus, deve isolarsi per 2 settimane.

Paura anche per Camilla

Un portavoce di palazzo ha reso noto che anche la moglie di Carlo, Camilla, si sarebbe sottoposta a tampone, risultando fortunatamente negativa. Paura scampata per la duchessa di Cornovaglia, che non ha dunque il virus. Tuttavia, a puro scopo precauzionale, la nobildonna ha deciso comunque di mettersi anche lei in auto-isolamento.

Nel frattempo, a Downing Street, sembra esserci un altro malato celebre. Stiamo parlando del più importante consigliere del premier britannico Boris Johnson, Dominic Cummings. Quest’ultimo ha manifestato sintomi come febbre e tosse, ergo: isolamento anche per lui.