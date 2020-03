Antonella Mosetti, allenamento bollente: il video da bollino rosso sconvolge i fan

Anche la showgirl Antonella Mosetti è alle prese con la quarantena e non sta perdendo occasione per collegarsi con i suoi tantissimi follower su Instagram ed avere con loro un rapporto diretto, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Antonella Mosetti seguitissima su Instagram

Nelle ultime ore la 44enne ha postato un video sul suo profilo social che la immortala mentre è intenta a svolgere il suo allenamento fisico quotidiano: leggins aderente e reggiseno, il filmato è stato particolarmente apprezzato dai suoi fan che l’hanno inondata di messaggi e complimenti.

Antonella ha un fisico statuario che sembra non aver ceduto minimamente al passare del tempo. La sua fisicità è frutto di una madre natura certamente benevola, ma anche di un’intensa attività fisica. I muscoli sono scolpiti e delineati e lei stessa ha ammesso di praticare molto sport per mantenersi in forma. (Continua dopo il video)

Antonella Mosetti e il rapporto con la figlia Asia Nuccetelli

La Mosetti ha un rapporto molto bello e pulito con la figlia Asia Nuccetelli. Le due hanno avuto modo di dimostrare il loro forte legame e il bene reciproco durante la loro partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality, la popolarità, e le conseguenti anche critiche che ne sono derivate, hanno deciso di lasciare per un pò le luci della ribalta e del mondo dello spettacolo.

In particolare Asia ha compiuto una scelta di vita completamente differente. Il motivo è da ricercare nella piogge di critiche di cui è stata protagonista la giovane. In molti infatti le hanno rimproverato un uso eccessivo di chirurgia plastica. Parole che l’hanno particolarmente segnata e che l’hanno spinta a non voler più continuare la strada intrapresa nel mondo dello spettacolo e della tv.

Oggi è lontana da tutto e si sta dedicando ad altro, portando avanti la sua più grande passione, prontamente documentata sul suo profilo privato Instagram, ovvero l’equitazione e i cavalli.