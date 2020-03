Il Paradiso delle signore trama 31 marzo: Ernesta fa un gesto inaspettato per i Cattaneo

Martedì 31 marzo, al Paradiso delle signore vedremo che la zia di Silvia, Ernesta, compirà un gesto inaspettato per tutta la famiglia. Questa, però, non sarà l’unica decisione importante che sarà presa in tale giorno.

Gabriella, ad esempio, chiederà a Salvatore una pausa di riflessione, mentre Marta incontrerà una vecchia amica di scuola, la quale le aprirà una speranza per quanto concerne la gravidanza.

Spoiler 31 marzo: Ernesta offre denaro ai Cattaneo

Al Paradiso delle signore, il 31 marzo, Laura si accingerà a svolgere il suo secondo giorno di prova. La fanciulla comincerà a farsi conosce e al contempo a conoscere meglio tutte le sue potenziali colleghe. Nel frattempo, però, le preoccupazioni più grandi saranno per Federico. Per il giovane c’è la possibilità di un secondo intervento, ma la famiglia non ha il denaro necessario per far sì che ciò avvenga. Per tale ragione, la zia Ernesta deciderà di compiere un atto di estrema benevolenza.

A seguito del malore avuto, la donna è stata accolta dai Cattaneo in modo molto amorevole. Per tale ragione, deciderà di sdebitarsi offrendo lei il denaro per l’operazione. Silvia e Luciano accetteranno la proposta? In casa Amato, intanto, ci sarà molto sgomento a causa delle liti tra Gabriella e Salvatore.

Colpo di scena per Marta al Paradiso delle signore

La stilista comincerà a sentirsi soffocata dall’estrema gelosia del suo fidanzato, per tale ragione deciderà di chiedergli una pausa per riflettere. Tale decisione, ovviamente, spiazzerà il giovane che sarà colto dallo sconforto. Lui, però, non sarà l’unico a stare così male, anche sua madre Agnese non prenderà affatto bene la cosa. La sarta, in cuor suo, continuerà a sperare in un ritorno di fiamma.

Marta, invece, nella puntata del 31 marzo del Paradiso delle signore, farà un incontro molto interessante. La giovane Guarnieri si troverà faccia a faccia con Camilla, un’amica di vecchia data. La fanciulla dirà di essere incinta e di aver seguito delle cure per la fertilità. Una volta appresa la questione, la moglie di Vittorio deciderà di iniziare anche lei questo percorso. Suo marito, però, non sarà affatto favorevole alla cosa. Chi l’avrà vinta?