Teresanna Pugliese vive una crisi al GF VIP e litiga con Zequila (Video)

Che Teresanna Pugliese abbia un bel caratterino non è un segreto. La ragazza, ovviamente, ha portato con sè il suo temperamento forte anche all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Anche se forte, però, Teresanna sembra risentire, come tutti, della tensione del momento. Ricordiamo, infatti, che a causa dell’emergenza Coronavirus i ragazzi lasceranno il reality con alcune settimane di anticipo.

Ieri la ragazza ha vissuto un momento di crisi nato da una recita organizzata con alcuni ragazzi e da un diverbio pesante con Antonio Zequila. Come sono andati i fatti? Vediamolo.

Lo scontro con Antonio Zequila

Il tempo, all’interno della casa del Grande Fratello VIP, a volte scorre molto lentamente. Questo è uno dei motivi per cui Antonio Zequila aveva preso bene l’idea di Teresanna che aveva organizzato una telenovelas in cui i ragazzi si sarebbero dovuti cimentare. “Dovete recitare” aveva detto l’uomo ai ragazzi con Patrick che replicava prontamente che ancora non avevano mangiato.

Zequila non ha preso bene questa sorta di rifiuto. “Siete veramente i peggiori della specie”, ha tuonato. “Fate vedere che siete capaci di recitare”. A Teresanna Pugliese, però, le cose non sono andate giù e ha precisato immediatamente che se lui ha intenzione di fare questa sceneggiata per dimostrare di saper recitare non può obbligare anche gli altri.

“Deve essere una gag per riempire le nostre giornate e divertirci. Non voglio metterla sul piano del dobbiamo recitare”. “Perché vuoi litigare con me adesso? Prenditela con loro non con me” replica Zequila. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Teresanna Pugliese

Dopo aver litigato con Antonio Zequila, Teresanna Pugliese si è sfogata un po’ con Licia parlando di quanto successo e dell’atteggiamento di tutti i ragazzi. Alla ragazza non piace il menefreghismo che per alcuni inquilini sembra regnare sovrano. “Ognuno pensi ai fatti suoi” dice molto seccata.

Lo sfogo termina con il pensiero della ragazza “Perché se io ci metto amore, passione e affetto in quello che faccio e poi la situazione è che ognuno pensa alla sua giornata…”. Un atteggiamento di delusione quello di Teresanna che, si spera, possa trovare in fretta la verve di sempre.