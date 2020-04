Wanda Nara interrompe la quarantena, Maxi Lopez furioso: “Cosa ti passa per la testa, metti a rischio i nostri figli”

Il mondo intero in questi giorni sta lottando duramente contro il coronavirus. Miliardi di persone sono costrette a rimanere chiuse in casa per cercare di limitare al massimo i contagi. Questo ovviamente vale anche per molti vip come Wanda Nara e il suo Mauro Icardi.

La coppia, però, nelle scorse ore si è spostata da Parigi, dove lui gioca e quindi vive, alla casa che il calciatore possiede sul Lago di Como. Una scelta a dir poco discutibile che ha scatenato i commenti social. Sono stati molti gli attacchi ricevuti dalla showgirl per la scelta di tornare in Italia in questo momento così difficile.

L’ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, non ha perso occasione per attaccare in maniera molto dura la donna. Il calciatore, infatti, in una sua instagram stories ha chiesto conto all’opinionista del Grande Fratello Vip del perchè di tale scelta. In particolare l’argentino si è infervorato perchè la donna, dal suo punto di vista, avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei figli.

La storia tra Maxi Lopez e Wanda Nara

Wanda Nara e Maxi Lopez si sono sposati il 28 maggio del 2008, la loro è stata un’intensa storia d’amore, caratterizzata, secondo quanto lei ha raccontato, dai tradimenti di lui. La showgirl e il calciatore hanno avuto tre figli: Valentino Gastón nato il 25 gennaio 2009, Constantino nato il 18 dicembre 2010 e Benedicto nato il 20 febbraio 2012. Per Wanda Nara tutto è cambiato nel 2012 quando il marito è stato ceduto alla Sampdoria, squadra nella quale giocava anche Mauro Icardi.

I due calciatori argentini hanno subito stretto amicizia e così la showgirl ha avuto la possibilità di conoscere il giovane Mauro. Tra i due è immediatamente scattata la scintilla. Nel 2013 è arrivato il divorzio tra Wanda Nara e Maxi Lopez mentre ormai era fidanzata con Mauro Icardi. I due calciatori si sono incrociati in campo nell’aprile del 2014 e Lopez non strinse la mano al collega. Il 27 maggio dello stesso anno Wanda Nara e Maxi Lopez si sono sposati. Dal loro amore sono nati due figli: Isabella e Francesca.

L’attacco di Maxi Lopez a Wanda Nara

Come detto in precedenza, la scelta di Wanda Nara di spostarsi dalla Francia all’Italia in questo momento così delicato ha suscitato tantissime critiche. L’ex marito Maxi Lopez l’ha attaccata duramente sui social. In una sua instagram stories, infatti, il calciatore si è chiesto cosa le sia passato per la testa in questi momenti in cui la cosa più importante è la salute dei loro figli.

In chiusura del suo messaggio, scritto in argentino, Maxi Lopez chiede a Wanda Nara di rispettare la quarantena proprio per i bambini:”Oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”.