Sossio Aruta: “Antonio Zequila non andrà in finale per la Volpe”

Sossio Aruta non crede che Antonio Zequila accederà alla finale del Grande Fratello Vip 4

Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Antonio Zequila. Salvo clamorose (e fin qui impensabili) sorprese, almeno uno di loro tre lascerà la Casa questo mercoledì, nel nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 4. Ormai il cerchio si stringe e fra solo poche ore verrà definita la lista completa dei finalisti, dopo Sossio Aruta e Aristide Malnati.

Pur entrato a reality in corso, il Re Leone ha lasciato un’impronta nelle dinamiche interne dello show condotto da Alfonso Signorini, complice un carattere esuberante. Lui e Antonella Elia hanno fatto immediatamente comunella.

Pagherà i conti

Tra i concorrenti con cui non è, invece, mai riuscito a legare il primo sulla lista è Antonio Zequila. Entrambi dotati di una personalità per certi versi ingombrante, si sono sempre contesi la leadership. E oggi, quando manca solo una manciata di ore alla semifinale, Sossio Aruta sentenzia: il pubblico eliminerà Antonio Zequila, pagherà quello che ha fatto ad Adriana Volpe. I coinquilini concordano, convinti che l’attore campano sia un finto buono ed abbia un ego smisurato.

Domenica notte, poco prima di addormentarsi, Sossio, Andrea Denver, Paola Di Benedetto ed Antonella Elia, i superstiti della camera blu, discutevano sull’esito del prossimo televoto: chi verrà cacciato mediante televoto tra Paolo, Patrick e Antonio? Mercoledì 1° aprile è dietro l’angolo. Aruta, fedele alla sua consueta sincerità, punta tutto su Zequila. Sarà la vittima sacrificale designata dai telespettatori. Pagherà caro ciò che ha fatto con Adriana Volpe, la gente non dimentica certe cose. Sulla stessa linea di pensiero Antonella Elia: così la Volpe sarà vendicata.

Sossio Aruta: flirt mai confermato

I due si riferiscono alle affermazioni di Zequila sul presunto flirt giovanile con Adriana. Malgrado l’ex presentatrice di Mezzogiorno in Famiglia abbia negato, Er Mutanda ha persistito, aggiungendo continuamente particolari e dandole della falsa e bugiarda. Sossio chiarisce poi il pronostico: Patrick piace perché rappresenta la storia del GF, Paolo ha la love story con Clizia, Antonio invece attira antipatie.

Intanto, in veranda, Zequila teneva sveglio a ogni costo Ciavarro che più volte, in modo garbato, gli diceva di voler andare a dormire. Alle due di notte lo ha obbligato a fare un Confessionale e in una frase rivelatrice ha espresso fiducia a ridosso del verdetto. La finale se la sente in tasca: avrà ragione lui o Aruta? Il momento della verità è quasi giunto.