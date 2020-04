Postino travestito per portare allegria: la sua storia fa il giro del web

Un postino travestito per portare allegria si aggira per il West Boldon, Regno Unito. Il giovane, 39 anni ha abbandonato la sua uniforme e ha deciso di coegnare lettere e missive indossando costumi sgargianti. Questo al fine di rendere le sue consegne l’evento più atteso della giornata per tutti data la tristezza provocata dalla paura del contagio.

Postino travestito per portare allegria: la storia di Jon

Il postino travestito per portare allegria si chiama Jon Matson. I suoi look stravaganti rallegrano le altre persone, ma stanno anche alleviando lo stress che lui stesso sente dovendo continuare a lavorare in questi momenti difficili e pericolosi.

Jon racconta di essere un postino da poco più di 4 anni. Prima era un autista di autobus, quindi per lui il cambio lavoro è stato una manna dal cielo. In un’intervista ha dichiarato che ama stare all’aria aperta e incontrare persone. Matson è ormai amico di tutti i suoi clienti, che lui stesso considera persone fantastiche. Si ritiene fortunato a consegnare posta nella stessa zona in cui vive.

Il lavori prima e dopo il coronavirus

Per Jon, una normale giornata di lavoro prima dell’inizio dell’epidemia di coronavirus era pressappoco la seguente. Arrivava al suo ufficio di consegna al mattino e prendeva in carico la posta poi caricava il furgone.

Ora, per la pandemia, la routine quotidiana di Jon è cambiata drasticamente. Non può andare in ufficio, questo per ridurre al minimo i contatti e attenermi al social-distance. Paul, il suo compagno di lavoro, deve entrare e preparare tutta la posta da solo e caricare il furgone. Va a casa di Jon e posa il carico di posta. Poi il postino travestito per portare allegria utilizza un carrello portabagagli e va in giro.

I vari travestimenti di Jon

Il postino travestito per portare allegria, ha scelto questi look. Il primo giorno come cheerleader, l’accoglienza è stata fenomenale dai suoi clienti. Così ha pensato di farlo di nuovo il giorno successivo … e la reazione è stata ancora migliore. Il secondo giorno era vestito da Little Bo Peep e tutti lo hanno adorato. La sua storia ha fatto subito il giro del web.

Il terzo giorno Jon si è travestito da soldato greco troiano e l’attenzione che ha ricevuto è in costante aumento. Vedere le persone felici e avere una speranza per il futuro ha davvero sollevato il morale. Ora il suo lavoro è cambiato ma Jon si sente spinto a continuare per rallegrare i suoi clienti.