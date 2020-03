“E’ ritornata la farfallina”: Belen Rodriguez, il perizoma mostra troppo. Stefano De Martino in difficoltà [FOTO]

La quarantena di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez fa parlare di sé anche quando è a casa durante la quarantena. La soubrette argentina come la stragrande maggioranza degli italiani si trova a casa per rispettare le regole emanate dal Governo per combattere il Coronavirus. Con lei il marito Stefano De Martino e il loro figlioletto Santiago, prossimo ai sette anni.

Per ammazzare il tempo la conduttrice di Tu si que vales sta realizzando delle dirette nelle quali mostra ai follower delle lezioni di make up, ma anche ricette di cucine o lezioni di fitness. Inoltre, la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias allieta i seguaci con degli scatti mozzafiato.

Il nuovo scatto bollente della modella argentina: fan in tilt

Nelle ultime ore Belen Rodriguez è tornata a postare degli scatti che sicuramente fanno parte di shooting fotografici realizzate settimane prima l’emergenza sanitaria. Si tratta di immagini nella quale la moglie di Stefano De Martino pubblicizza la linea di costumi da bagno che disegna insieme a Checu. Di recente, ad esempio la madre di Santiago si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Il bikini striminzito specialmente nella parte inquinale, ha mostrato ancora una volta il famoso tatuaggio a forma di farfallina che tanto fece parlare in un Festival di Sanremo di anni fa. Inoltre il reggiseno mette in risalto il suo décolleté esplosivo. Ovviamente la sua iniziativa social è stata ripagata con migliaiai di likes e commenti. Quale sarà stata la reazione del ballerino napoletano? (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez menziona Emma Marrone durante un’intervista

Qualche giorno fa, nonostante sia a casa per la quarantena, Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista ad un noto magazine di gossip. La modella argentina ha menzionato Emma Marrone, ex fiamma di Stefano De Martino.

In parole povere la conduttrice di Tu si que vales ha rivelato che i primi tempi voleva assomigliare molto all’artista salentina. Quindi cantava anche lei per il danzatore napoletano. Un’iniziativa che col senno di poi si è pentita moltissimo.