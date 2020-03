Adara Molinero si scontra con Violeta Mangrinan: il botta e risposta sui social

Adara Molinero è al centro del gossip per la fine della storia con Gianmarco Onestini. In questi giorni si è scontrata anche con Violeta Mangrinan, fidanzata di Fabio Colloricchio. Ecco perchè

Tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini è finita: c’entra Violeta Mangrinan?

In questi giorni i social sono in subbuglio per l’annuncio improvviso di Gianmarco Onestini. Se ricordate e se state seguendo le avventure dell’ex gieffino, sapete che Gianmarco ha iniziato una relazione con Adara Molinero.

Quest’ultima era impegnata e con un figlio piccolo, ma questo non ha impedito a Gianmarco di innamorarsi di lei al Gran Hermano Vip. Tra loro è stato molto complicato. Infatti, nonostante l’ammissione di Adara di essersi innamorata di lui, tra loro ci sono state accuse pesanti alla fine del reality.

Poi è tornato il sereno anche grazie al programma spagnolo El tiempo del descuento. Gianmarco e Adara hanno iniziato una semiconvivenza e sembrava che tutto stesse andando a gonfie vele. Ma Gianmarco, improvvisamente, qualche giorno fa ha annunciato la rottura. Il motivo? Adara flirtava con altri ragazzi. Ma in tutto questo forse c’entra la fidanzata di Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan.

Adara contro Violeta: lo scontro social

Dopo lo scontro social tra Gianmarco e Adara, la blogger spagnola si è scagliata a sorpresa contro Violeta Mangrinan. Adara l’ha minacciata di sporgere querela se non avesse immediatamente ritirato quello che aveva detto. La fidanzata di Fabio Colloricchio, però, ha risposto chiedendo di che cosa stava parlando (letteralmente, che cosa hai bevuto?) come vedete nell’immagine qui sotto. (Continua dopo la foto)

Nessuno ha capito che cosa stesse succedendo. In molti hanno pensato che forse è stata proprio Violeta a parlare a Gianmarco di un suo flirt con un altro ragazzo. In ogni caso, Violeta ha poi specificato che non ha mai parlato con l’ex gieffino nella sua vita. L’unica cosa che ha visto su loro due è una Instagram Story in cui la imitavano e la prendevano in giro, a cui non ha mai risposto. (Continua dopo la foto)

La versione di Gianmarco

Gianmarco ha confessato di aver visto personalmente con i suoi occhi i messaggi in cui Adara flirtava con un ragazzo con il quale si stava organizzando per vedersi. I messaggi sono arrivati sul telefono di Adara mentre erano a letto insieme. Quindi, lui ha deciso di lasciarla e di allontanarsi immediatamente da lei cercando di tornare a casa dalla sua famiglia.